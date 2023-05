Daniel Alves : les nouvelles déclarations chocs de la victime présumée

Alors que Daniel Alves, accusé d’agression sexuelle, est en prison depuis quatre mois, l’émission espagnole «En boca de todos» a révélé de nouveaux témoignages de la victime présumée.

Des déclarations chocs. Un peu plus de quatre mois après le placement en détention de Daniel Alves, accusé d’agression sexuelle par une jeune femme, l’émission espagnole «En boca de todos» a révélé de nouveaux témoignages de la victime présumée. Un récit pour le moins accablant pour le joueur. Dans ses déclarations, elle est notamment revenue sur sa rencontre avec le Brésilien et sa supposée agression, survenue le 30 décembre dernier dans les toilettes d’une boîte de nuit de Barcelone.

Invitée pour boire un verre

Alors qu’elle était accompagnée d’amis, ils ont été invités à la table de Daniel Alves, qu’elle ne connaissait pas, pour boire un verre. «Je me souviens qu’il m'a pris la main et l'a posée sur ma partie inférieure», a-t-elle déclaré. Elle a ensuite indiqué qu’elle avait accepté de suivre l’ancien joueur du Barça sans savoir où ils allaient. «A ce moment-là, je me suis dit : ‘c’est sûrement une porte qui mène sur la rue, ou un espace VIP ou un autre espace de la discothèque», a-t-elle confié avant de donner des détails sur ce qu’il se serait passé dans les toilettes.

«C’était tout petit, il n’y avait que des toilettes et de quoi se laver les mains. C’est là que je pense que mon choc a commencé, je n’ai rien compris. J’ai fait comme si je me retournais mais il avait déjà fermé la porte», a-t-elle affirmé. Et d’ajouter : «je me souviens qu’il a soulevé ma robe et m'a fait m’asseoir sur lui. Je me souviens lui avoir dit : ‘je ne peux pas, je dois y aller, je ne veux pas’. Plus tard, quand il m'a mise au sol, je me souviens avoir été sous le choc, je ne savais pas quoi faire.»

«Des scènes qui me hantent toujours»

Et cinq mois plus tard, elle demeure traumatisée par ce qu’elle aurait vécu ce soir-là. «Je me suis dit : ‘ce type va me faire du mal’. J'avais très peur. Le visage, le tatouage... et à ce jour ce sont des scènes qui me hantent toujours», a-t-elle indiqué. De son côté, depuis la révélation de l’affaire, Dani Alves a livré plusieurs versions et admis avoir menti pour cacher son infidélité. Et s’il a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec la jeune femme par pénétration, il a assuré qu’elle était consentie.

Depuis son placement en détention, le 20 janvier dernier, il a vu ses différentes demandes de libération être refusées par la justice espagnole. Cette dernière craint qu'il ne quitte l’Espagne pour rentrer au Brésil, alors qu’aucun accord d’extradition n’existe entre les deux pays.