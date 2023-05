NBA Finals : voici pourquoi le Heat de Miami va gagner

Pour la deuxième fois en quatre ans, le Heat de Miami se qualifie pour les NBA Finals derrière le duo formé par Jimmy Butler et Bam Adebayo. L’équipe y sera opposée aux Nuggets de Denver. Et voilà pourquoi ils vont s’imposer à la fin.

Jimmy ‘Freaking’ Buckets ! Le parcours du Heat de Miami est aussi improbable que génial dans ces playoffs 2023. Vous aimez les histoires de challengers qui, seuls contre tous, font mentir tous leurs détracteurs et parviennent à se hisser jusqu’au sommet ? Vous êtes, sans le savoir, le premier fan du Heat de Miami.

Après une saison régulière plutôt décevante, et un passage par le «play-in» qui les a vu perdre à domicile face à Atlanta avant d’obtenir la 8e et dernière place qualificative de la conférence Est dans une victoire à l’arrachée face aux Bulls de Chicago, Miami s’est retrouvée face à ceux qui étaient alors les immenses favoris pour le titre NBA, les Bucks de Milwaukee, dès le premier tour. Et c’est là que la folie a commencé. Le Heat s’est littérallement transfiguré, s'imposant de manière convaincante face aux Bucks (4-1), puis aux Knicks (4-2) en demi-finale, avant de retrouver Boston en finale de conférence.

Là, tout le monde pensait que la marche serait trop haute face à l’autre favori de la conférence Est. Que nenni. Miami a remporté les 3 premiers matchs de leur duel face aux Celtics... avant de perdre les trois suivants. On notera que, dans l'histoire de la NBA, jamais une équipe ne s’était inclinée après avoir mené 3-0. Sauf que dans ce cas précis, Miami s'est retrouvée avec la lourde de tâche de devoir s’imposer sur le parquet de Boston dans une ambiance hostile… ce qu’ils ont fait. Et les voilà, contre toute attente, en finale NBA. Sont-ils désormais les favoris, après avoir fait mentir les pronostics à chaque étape de leur parcours ? Bien évidemment que non.

Denver, un adversaire de taille

Face à eux se dressent les Nuggets de Denver, avec leur pivot serbe doublement couronné du titre de MVP (meilleur joueur de la ligue en saison régulière, ndlr) lors des deux saisons précédentes, Nikola Jokic, et le génie offensif qu’est Jamal Murray. Ces deux hommes sont en grande partie responsables du fait que LeBron James et les Lakers sont actuellement en vacances. Et ils sont parfaitement entourés par des joueurs complémentaires et totalement concentrés sur l’objectif à atteindre, à savoir remporter le premier titre NBA de l’histoire des Pépites de Denver.

Personne (il faut insister, PER-SONNE) ne donne Miami favori dans ce duel. Mais si les événements récents viennent de nous apprendre quelque chose, c’est que douter des capacités de cette équipe à défier – encore une fois – tous les pronostics se fera à vos risques et périls. La capacité de Jimmy Butler à jouer en pénétration et à provoquer des fautes devrait poser d’énormes problèmes aux Nuggets, qui peinent justement à défendre efficacement leur panier. Bam Adebayo est à la fois mobile et costaud, et devrait être en mesure de s’opposer à Nikola Jokic de manière crédible. La défense de cette équipe parfaitement pilotée par Erik Spoelstra, qui vient probablement de s’imposer comme le meilleur coach de la NBA dans ces playoffs, possède des ressources insoupçonnées.

Enfin, l’adresse au tir des autres joueurs qui composent l’effectif du Heat de Miami sera déterminante. Caleb Martin, Gabe Vincent, Max Stus, ou encore Duncan Robinson ont tous prouvé être largement capables de répondre à l’appel dans les moments décisifs. Ces joueurs non-draftés, en qui personne ne voulaient croire, ne cessent de démontrer que leur rage de vaincre est capable de déplacer des montagnes. Et celles du Colorado ne feront pas exception. Derrière les deux stars que sont Jimmy Butler et Bam Adebayo, armé de leur expérience commune en finale en 2020 dans la Bulle (alors que Denver n'a jamais atteint ce stade de la compétition), et portée par le sens du sacrifice et du collectif, le Heat de Miami sera sacré champion NBA en 2023. Cela ne fait aucun doute.