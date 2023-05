Violences conjugales : le rugbyman Mohamed Haouas condamné à un an de prison ferme

Le pilier du XV de France et de Montpellier, Mohamed Haouas, a été condamné ce mardi à un an de prison ferme aménageable pour violences conjugales, par le tribunal correctionnel.

Placé en détention provisoire depuis ce dimanche, l'international français Mohamed Haouas s'est présenté ce mardi au tribunal pour un procès en comparution immédiate pour des faits de violences conjugales. Jugé pour avoir frappé sa femme, il a été condamné à un an de prison ferme, sans maintien en détention.

La procureure avait demandé, deux ans de prison, dont un an avec sursis probatoire, pour les coups portés à son épouse vendredi en fin d'après-midi après qu'il l'a vue fumer une cigarette devant le centre commercial où elle travaille.

Sa compagne, présente lors du procès, avait témoigné en sa faveur : «Tout le monde est choqué par les actes de Mohamed. J’ai été choquée de le voir se comporter avec moi comme ça alors que d’habitude, c’est de la tendresse de l’amour. Il intervient que sur la cigarette, je suis libre de mes faits et gestes. C’est un tout, il y avait des tensions, j’avais repris le travail. Il y a de multiples tensions. Ses affaires, son transfert, le déménagement, sa reprise du travail… Le contexte de tension est lié à tout cela, la cigarette c’est la face émergée de l’iceberg. Il n’a pas d’emprise sur moi. C’est la première fois qu’il porte la main sur moi. On est ensemble depuis 2014».

Finalement, le pilier du Montpellier Hérault Rugby a écopé d'un an de prison ferme, sans maintien en détention. Selon nos informations, la peine sera aménagée et le joueur pourra sortir dès ce soir. Il a également écopé d'une interdiction de port d'armes d'une durée de cinq ans, suite à une précédente affaire de cambriolage et de violences qui date de 2014.

Une Coupe du monde compromise pour Haouas ?

Pour ce second procès, il faudra attendre le 30 juin pour connaître le verdict. Soit à un peu plus de deux mois de la Coupe du monde de rugby en France, qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre. Mais surtout, quelques jours après la liste des 42 joueurs retenus par le sélectionneur Fabien Galthié pour la compétition.

Outre le Mondial, le futur en club du pilier de 29 ans est également compromis. Alors qu'il avait choisi l’ASM Clermont, notamment «pour tout changer, changer de maison, de ville, de vie», le club a annoncé dans un communiqué que Mohamed Haouas «ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs» de l'ASM. «Par son comportement, Mohamed Haouas se met en totale opposition avec notre identité et nos convictions», a ajouté le club.