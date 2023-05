Football : voici les 10 clubs les plus riches du monde en 2023 selon ce classement Forbes

Forbes a dévoilé ce mercredi le Top 10 des clubs de football les plus riches de la planète. Et parmi ce classement se trouve encore une fois le PSG.

Le PSG fait partie des plus grands. Si sur le plan sportif, il lui manque encore la Ligue des champions pour faire partie du «Gotha», le Paris Saint-Germain peut se targuer de faire partie des clubs les plus riches du monde depuis quelques temps. Et c’est encore le cas cette année.

Le club, qui est détenu par QSI depuis plus d’une dizaine d’années, est évalué à 4,2 milliards de dollars dans le classement des clubs de football les plus valorisés du magazine Forbes (soit près de 3,8 milliards d’euros).

Évalué à près de 2,5 milliards de dollars en 2021, Paris passe de la 9e à la 7e place en étant valorisé à 4,2 milliards de dollars, la barre des quatre milliards étant franchie pour la première fois.

Le top 10 des clubs les plus riches

1. Real Madrid – 6,07 milliards de dollars (5,7 milliards d’euros)

2. Manchester United – 6 milliards de dollars (5,62 milliards d’euros)

3. FC Barcelone – 5,51 milliards de dollars (5,16 milliards d’euros)

4. Liverpool – 5,29 milliards de dollars (4,96 milliards d’euros)

5. Manchester City – 4,99 milliards de dollars (4,67 milliards d’euros)

6. Bayern Munich – 4,86 milliards de dollars (4,55 milliards d’euros)

7. PSG – 4,21 milliards de dollars (3,9 milliards d’euros)

8. Chelsea – 3,1 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros)

9. Tottenham – 2,8 milliards de dollars (2,71 milliards d’euros)

10. Arsenal – 2,26 milliards de dollars (2,11 milliards d’euros)

Avec 32% d’augmentation en un an, le club de la capitale, qui conforte sa 7e place et réduit l’écart avec les clubs qui le précèdent, signe la plus forte augmentation pour un club de football du Top 20 mondial.

Le top 10 des meilleures augmentations en un an

1. Paris SG: 32%

2. Manchester United: 30%

3. West Ham: 20%

4. Real Madrid: 19%

4. Liverpool: 19%

4. Tottenham: 19%

7. Manchester City: 18%

8. AC Milan: 17%

9. Bayern Munich: 14%

10. Arsenal 10%

10. Barcelona 10%