PSG : voici le maillot domicile de la saison 2023-2024

Le PSG a dévoilé ce mercredi son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-2024 avec un design qui rappelle celui porté au début des années 2000 par les Parisiens.

Alors que les rumeurs et les «leaks» étaient nombreux ces derniers jours, le Paris Saint-Germain a enfin levé le voile, ce mercredi, sur son prochain maillot domicile. Celui-ci «réinterprète une tunique portée notamment par les joueurs parisiens au début des années 2000», comme l’indique le communiqué.

Ce nouveau maillot, disponible à la vente dès mercredi, rappellera des souvenirs aux plus nostalgiques des fans de la capitale. Les bandes rouges et blanches, symboles du club, se fondent graduellement dans un bleu dynamique et évoquent les saisons 2002-2003 et 2003-2004, lorsque Ronaldinho et Pedro Miguel Pauleta évoluaient à Paris.







Découvrez notre nouveau maillot @nikefootball pour la saison 23/24





Une tunique qui rend hommage à un design classique du maillot parisien et incarne l'esprit unique de la capitale française pic.twitter.com/f9Ku9lsdIY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2023

«Le drapeau tricolore est également mis en avant. Il souligne la fierté du Paris Saint-Germain, club le plus titré de France diffusant les couleurs hexagonales bien au-delà de la capitale et rayonnant dans le monde entier avec passion», peut-on également lire.

A noter que Lionel Messi fait partie de la promotion vidéo de la tunique. Tout comme Neymar et Marco Verratti, dont les départs sont évoqués.