PSG : Neymar propose de partir en croisière avec lui

Partir en croisière avec Neymar ? C’est possible. Dans un message promotionnel posté sur ses réseaux sociaux, l’international brésilien, qui se remet toujours de son opération de la cheville droite, propose de monter avec lui sur un bateau et de passer plusieurs jours en haute-mer à la fin du mois de décembre. Et l’ambiance promet d’être garantie.

Prepare-se. Vem aí o cruzeiro mais aguardado de todos os tempos.





NEY EM ALTO MAR.



De 26 a 29 de dezembro de 2023.#NeyemAltoMar #CruzeiroNeymar pic.twitter.com/LS6T8h2Dlz — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) May 29, 2023

«Sois prêt. Voici la croisière la plus attendue de tous les temps. Ney en haute mer. Du 26 au 29 décembre 2023», est-il écrit sur le compte Twitter de son site officiel. Mais l’ancien joueur du FC Barcelone sera-t-il en mesure d’y participer ? Rien n’est moins sûr.

Tout dépendra s’il quitte ou non le PSG, alors qu’un départ est envisagé par le club de la capitale et Neymar lui-même. S’il reste à Paris, cela ne devrait pas poser trop de problèmes car la trêve hivernale a été fixée du 20 décembre au 13 janvier 2024. De quoi pouvoir passer quelques jours sur un bateau.

En revanche, la donne pourrait être différente en cas de départ. Surtout s’il venait à rejoindre l’Angleterre, où plusieurs clubs auraient déjà pris des renseignements (Chelsea, Manchester United, Newcastle). Car la Premier League ne s’arrête pas pendant les fêtes de fin d’année, avec notamment le traditionnel «Boxing day» programmé le lendemain de Noël. S’il traverse la Manche, Neymar pourrait ainsi voir sa proposition de croisière tomber à l’eau.