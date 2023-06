Sacré champion de Ligue 2, Le Havre va faire son retour en Ligue 1

Après sa victoire face à Dijon (1-0) ce vendredi pour la 38e et dernière journée, le Havre est sacré champion de Ligue 2 et assure sa montée en Ligue 1.

Un retour en Ligue 1 après 14 ans d'absence. Le Havre a assuré son retour dans l'élite en battant Dijon 1 à 0, à l'issue d'un match de la 38e et dernière journée de Ligue 2 qui s'est terminé dans la confusion.

Les supporters havrais ont en effet envahi le terrain alors qu'il restait quelques secondes à jouer, et l'arbitre à dû interrompre le match avant de le faire reprendre très brièvement mais sans les Dijonnais, restés au vestiaire.

Une saison exceptionnelle

La montée en L1 n'est pas une surprise, l'équipe de Lula Elsner étant restée en tête du championnat sans discontinuer depuis la 14e journée.

Ce, grâce à un cocktail efficace entre un contingent de joueurs revanchards oubliés dans leurs anciens clubs et quelques produits du solide centre de formation du club, souvent délaissés par l'ancien entraîneur Paul Le Guen (2019-2022).

Et si le HAC a tourné à une moyenne d'à peine plus d'un but par match (8e attaque de L2), sa défense s'est révélée intraitable, avec 19 buts encaissés en 38 matchs.

Le club devra désormais se maintenir à ce haut niveau s'il veut éviter de revivre la saison 2008. Le HAC était resté fantomatique en Ligue 1 avant d'être renvoyé directement en L2.