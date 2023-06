Joueur agressé en Ligue 2 : qu'est-ce que risque le club de Bordeaux après l'arrêt du match contre Rodez ?

Interrompue à la 22e minute après l'agression d'un joueur par un supporter, la rencontre entre Bordeaux et Rodez, comptant pour la 38e journée de Ligue 2, a été arrêtée définitivement. La LFP doit examiner le dossier dès ce lundi 5 juin et pourrait adresser des sanctions à l'encontre des Girondins.

C’est l’une des images fortes de cette 38e journée de Ligue 2. À la 22e minute de la rencontre entre Bordeaux et Rodez, quelques instants après l’ouverture du score de Lucas Buades pour le club de l'Aveyron, un supporter bordelais s’est introduit sur la pelouse et s’en est pris au buteur. Temporairement suspendue, la rencontre a été définitivement arrêtée, près d’une heure plus tard, par l’arbitre de la rencontre Nicolas Rainville.

Alors que les deux formations attendent la décision de la commission de discipline de la LFP, qui se tiendra ce lundi 5 juin, quelles sont les sanctions auxquelles pourrait s’exposer le club de Bordeaux, qui était en course pour la montée en Ligue 1 ?

A la suite de l’agression du joueur Lucas Buades de Rodez par un supporter issu de la tribune bordelaise, la rencontre Bordeaux-Rodez a été officiellement arrêtée par l’arbitre et les délégués de la LFP.





La Commission de Discipline de la LFP se réunira dès lundi pour étudier… — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 2, 2023

Du simple huis clos au retrait de points

L’article 541 du règlement de la Ligue Professionnelle de Football rappelle que «le club visité est tenu pour responsable des incidents qui peuvent se produire dans l’enceinte du stade du fait de l’attitude de ses joueurs, éducateurs, dirigeants et des spectateurs ou de l’insuffisance de l’organisation». En cas de non-respect de cet article, comme cela a été le cas lors de la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et Rodez, plusieurs sanctions sont prévues.

Cela peut aller du simple huis clos pour les prochaines rencontres, qu’elles soient en Ligue 2 ou en Ligue 1, jusqu’à un retrait de points, voire une défaite sur tapis vert. Dans ce dernier cas, cela sonnerait la fin des espoirs de montée pour Bordeaux (3e, 69 points), qui devait impérativement s’imposer sur un score fleuve pour recoller à hauteur de Metz (2e, 72 points) et espérer accrocher le dernier billet pour l’accession en Ligue 1.

L'avenir de promus et de relégables en question

Une victoire sur tapis vert en faveur de Rodez aurait un impact sur les promus, mais également chez les relégables en National : la formation de l’Aveyron, actuellement 17e et premier relégable (45 points) récupèrerait les points de la victoire, ce qui lui permettrait de passer devant Valenciennes (15e) et Annecy (16e), qui comptent tous les deux 45 points. En situation défavorable au niveau de la différence de buts (-12 contre -7 pour Valenciennes), la formation de Haute-Savoie serait reléguée à l'étage inférieure.

En cas de match à rejouer, les Girondins devraient s’imposer par plus de quatre buts d’écart pour remonter en Ligue 1, un an après leur relégation. De leur côté, les joueurs de Rodez devraient obligatoirement l’emporter pour se maintenir dans l’antichambre de l’élite.

Des sanctions déjà appliquées, mais un contexte unique

Pour rappel, plusieurs incidents de ce genre sont déjà survenus en France au cours de ces dernières années, à l’image du match de barrage retour pour une place en Ligue 1 entre l’AS Saint-Étienne et l’AJ Auxerre le 29 mai 2022. Les supporters stéphanois avaient réagi en envahissant le terrain, avec des jets de projectiles et des agressions à l’issue de la défaite de leur équipe (1-1, 4-5 aux t.a.b). Pour ces faits, les Verts avaient été lourdement sanctionnés par la LFP : quatre matchs à huis clos et six points de pénalité pour la saison 2022/2023, dont trois avec sursis.

Dans les cas de rencontres interrompues en cours de jeu, comme ce fut le cas lors d’un Nice-Marseille ou d’un OL-OM, le match avait pu se rejouer à huis clos et des retraits de deux et un point avaient été respectivement attribuées au club niçois et lyonnais.

Au vu du contexte et de l’impact important sur l’avenir de plusieurs clubs, la décision prise par la Ligue Professionnelle de Football pourrait être différente, mais s’avérer majeure.