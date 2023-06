Ligue 1 : ce que l’on sait des violents incidents survenus entre les supporters d’Ajaccio et Marseille

Des supporters d’Ajaccio et de l’Olympique de Marseille se sont affrontés dans les rues de la ville corse dans la soirée du vendredi 2 mai, à la veille de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Un vendredi soir sous tension sur l’île de Beauté entre Ajacciens et Marseillais. À moins de 24 heures de la 38e et dernière journée de Ligue 1, les supporters de l’AC Ajaccio et de l’Olympique de Marseille se sont affrontés, provoquant des violences dans la ville corse.

Le maire a demandé l'annulation du match

Les affrontements se sont déroulés en milieu de soirée dans le centre-ville d’Ajaccio. Opposant des supporters des deux formations, les heurts ont provoqué des dégâts matériels chez les commerçants du secteur. «Il y a eu une arrestation et quatre blessés légers», a indiqué la police à l'AFP.

Stéphane Sbraggia, maire d'Ajaccio, s’est exprimé auprès de l’AFP après les affrontements. L’élu a notamment demandé l’annulation de la rencontre, qui n’aura pas d’enjeu sportif majeur : Marseille est assuré de finir à la 3e place, synonyme de qualification pour le 3e tour de qualification de la Ligue des Champions, tandis qu’Ajaccio est déjà relégué en Ligue 2.

«Il faut annuler le match», a-t-il réclamé, afin que les supporters «ne s'exposent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre une ampleur incontrôlable», alors qu’Ajaccio célèbre, ce week-end, la Saint Érasme, le saint patron des pêcheurs.

Un dispositif mis en place pour organiser l'arrivée de supporters

La préfecture a choisi finalement de prendre un nouvel arrêté pour interdire «à toute personne se prévalant de qualité de supporter et arrivé par voie maritime ou aérienne, de se déplacer» à Ajaccio ou Grosseto-Prugna. En attendant la rencontre, ces supporters devront se rendre sur la plage du Ricanto, située à proximité de l’aéroport d’Ajaccio, où «un dispositif d’accueil est organisé».

Ces incidents, liés au football, sont survenus dans la même soirée que ceux à Bordeaux, où un supporter bordelais s’en est pris physiquement à un joueur de Rodez, lors d’une rencontre décisive pour la montée en Ligue 1 et la descente en National.