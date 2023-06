MMA : un incroyable KO totalement inattendu au KSW (vidéo)

Samedi soir en Pologne, lors du KSW 83, un important événement MMA, un KO impressionnant a été infligé par Krzysztof Glowacki à Patryk Tolkaczewski.

Une victoire renversante. Alors qu’il était en très mauvaise posture avec son adversaire sur lui au sol, Krzysztof Glowacki est parvenu à mettre KO Patryk Tolkaczewski d’un gauche en pleine mâchoire.

Dans ce combat, disputé en tour préliminaire de ce KSW Colosseum 2 dans le stade de Varsovie où 50.000 personnes étaient présentes, Glowacki a signé l’un des KO les plus retentissants de l’histoire récente du MMA pour ses débuts dans la discipline.

KNOCKED OUT from FULL MOUNT!





Former WBO cruiserweight champ Krzysztof Głowacki is dangerous from anywhere!!





