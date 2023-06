Mercato PSG : Manuel Ugarte, Bernardo Silva, Marco Asensio… Voici les joueurs qui pourraient signer au club cet été

Après une saison très décevante, malgré le titre de champion de France, le PSG devrait se montrer très actif lors du mercato d’été avec plusieurs recrues attendues dans la capitale.

Nouvelle révolution en vue à Paris ? Malgré un 11e titre historique de champion de France, le PSG a connu une saison décevante, marquée par des résultats loin d’être flamboyants, une nouvelle élimination en 8e de finale de la Ligue des champions et une multitude de polémiques. Tout cela devrait pousser les dirigeants à renouveler l'effectif dans les grandes largeurs et à se montrer très actifs pendant le mercato estival.

Marco Asensio et Milan Skriniar bientôt conclus ?

En attendant de connaître l’identité du futur entraîneur, pour succéder à Christophe Galtier dont le sort semble scellé un an seulement après son arrivée, et alors que certains départs ont déjà été actés comme ceux de Lionel Messi et Sergio Ramos, plusieurs dossiers sont à l’étude et pourraient même être rapidement bouclés. C’est le cas de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain uruguayen (22 ans), évoluant au Sporting Portugal, va s’engager dans les prochaines heures et parapher avec un contrat de cinq ans. En concurrence avec Chelsea, le PSG a décidé de payer le montant de sa clause libératoire de 60 millions d’euros.

Cette arrivée sur le point d’être finalisée, le PSG devrait également bientôt conclure la venue de Marco Asensio. En fin de contrat avec le Real Madrid, l’international espagnol devrait signer un contrat jusqu’en juin 2027 après avoir passé la traditionnelle visite médicale. Tout comme Milan Skriniar. Courtisé par le PSG depuis plus d’un an, le défenseur slovaque, également en fin de contrat avec l’Inter Milan (Italie), a déjà signé un pré-contrat avec le champion de France et l’officialisation de sa signature pourrait intervenir après la finale de la Ligue des champions opposant, ce samedi, l’Inter à Manchester City.

Autre joueur en fin de contrat, avec le Borussia Mönchengladbach (Allemagne), Marcus Thuram est lui aussi en discussions avancées avec le PSG et ne serait pas insensible à l'offre parisienne. D’autant que l’attaquant français pourrait évoluer dans la capitale avec son frère Khéphren, également courtisé par le champion de France. Mais la concurrence est rude avec Liverpool qui se montrerait intéressé par le milieu niçois.

Vcitor Osimhen et Bernardo Silva comme priorités

Lucas Hernandez figure lui aussi sur la liste dressée par les dirigeants parisiens. Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich, l’international tricolore aurait demandé à quitter le club allemand pour rejoindre Paris, où il est fortement apprécié pour sa polyvalence en défense et son caractère. Des doutes planent néanmoins sur son état physique, lui qui a connu plusieurs blessures et qui se remet d’une déchirure du ligament croisé antérieur contractée au début de la Coupe du monde avec l’équipe de France.

Mais le PSG est aussi prêt à frapper un grand coup avec Victor Osimhen. L’attaquant nigérian (24 ans), meilleur buteur du championnat d’Italie avec Naples (26 buts), est ardemment convoité en Europe. Mais le prix de 150 millions d’euros réclamé par son club pourrait refroidir certains de ses courtisans et profiter à Paris, qui serait prêt à satisfaire les exigences financières de Naples. De son côté, l’ancien lillois n’a pas caché sa volonté de jouer un jour en Angleterre mais il pourrait revenir en France et se laisser tenter pour le challenge parisien.

A l’instar de Bernardo Silva. L’ancien monégasque est la priorité de l’Etat-major du PSG. Après six saisons à Manchester City, l’international portugais ne serait pas contre un départ et aurait déjà donné son accord pour rejoindre Paris. Mais il restera à convaincre la formation anglaise qui n’a pas l’intention de laisser partir son joueur aussi facilement. Les Citizens réclameraient pas moins de 80 millions d’euros. Une chose est sûre, l’été sera mouvementé à Paris.