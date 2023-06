Basket : la finale Boulogne-Levallois contre Monaco à Roland-Garros ?

Roland-Garros pourrait accueillir l’un des matchs de la finale du championnat de France de basket qui opposera Boulogne-Levallois, le club de Victor Wembanyama, à Monaco.

Un final en apothéose. D’après Le Parisien, les Metropolitans 92 envisagent de disputer le match 3 ou le match 4 de la finale du championnat de France à Roland-Garros.

Le club de Boulogne-Levallois aimerait en effet offrir un cadre totalement original à ses fans avant le départ de son prodige Victor Wembanyama pour la NBA. Les deux matchs sont programmés le jeudi 15 juin et le samedi 17 juin.

Après avoir organisé deux matchs à l’Accor Arena de Bercy, les hommes de Vincent Collet avaient visé la U Arena de la Défense mais les longs travaux de mise en configuration les ont refroidis. «Le problème, c’est qu’à Bercy, il n’y a pas que le sport, a confié l’entraîneur. Des concerts sont prévus, les dates ne correspondent pas mais il y a peut-être quand même une possibilité de délocalisation. Le club y travaille mais pour l’instant, on n’a pas beaucoup travaillé puisqu’il fallait d’abord s’imposer (face à l’Asvel). On va regarder ça avec intérêt. La finale mérite une très belle salle.»

«Je pense qu’il y aura quand même une belle surprise et je pense que ça le vaut. Ce sont les derniers matchs où on pourra voir Victor jouer en championnat de France et je pense aussi à Bilal Coulibaly, si je peux me permettre», a-t-il ajouté tout en rappelant que, pour le moment, c’est la salle Marcel-Cerdan de Levallois, où ils jouent habituellement, qui accueillera le match.