Coupe du monde féminine 2023 : voici les 26 Bleues retenues par Hervé Renard

Hervé Renard a communiqué, ce mardi, une pré-liste de 26 joueuses retenues en équipe de France féminine pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), avec Amandine Henry, mais sans Kheira Hamraoui.

Une liste dans surprise. Hervé Renard a dévoilé, ce mardi, une pré-liste de 26 joueuses pour préparer la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août) avec le retour attendu d’Amandine Henry. L’ancienne capitaine tricolore, qui vient de quitter l’OL, avait été écartée par Corinne Diacre et n’a plus porté le maillot des Bleues depuis deux ans et demi.

Le sélectionneur Hervé Renard retiendra les 23 joueuses qui disputeront la Coupe du Monde au cours de la préparation. — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) June 6, 2023

En revanche, Kheira Hamraoui n’a pas été retenue. «La décision est 100% sportive», a justifié Hervé Renard, qui n’a pas non plus convoqué Sandy Baltimore. «Depuis que je suis à la tête de cette équipe de France j’ai vu pas mal de matchs du PSG. Il y a des joueuses qui m’ont paru plus aptes à faire ce qu’on attend», a déclaré le sélectionneur tricolore, qui a décidé de faire appel à la jeune lyonnaise Vicki Becho (19 ans) et Naomie Feller (Real Madrid). Ainsi qu’à Kadidiatou Diani malgré sa blessure à l’épaule contractée fin mars.

En revanche, il a dû composer sans Marie-Antoinette Katoto, Delphine Cascarino et Griedge Mbock, toutes les trois blessées. Alors que la liste définitive de 23 joueuses devra être transmise à la Fifa le 10 juillet au plus tard, les Bleues commenceront leur préparation le 20 juin à Clairefontaine pour un stage d’une quinzaine de jours avec, au programme, un match amical contre la République d’Irlande à Dublin (6 juillet). Les heureuses élues s’envoleront ensuite pour l’Australie avec une seconde rencontre de préparation face aux Australiennes à Melbourne (14 juillet).

Wendie Renard et ses coéquipières feront leur entrée dans la Coupe du monde face à la Jamaïque à Sydney (23 juillet) avant d’être opposées au Brésil (29 juillet), puis au Panama (2 août) avec pour objectif d’atteindre les 8es de finale.

La pré-liste de 26 joueuses

Gardiennes de but : Mylène Chavas (libre), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin), Constance Picaud (PSG), Solène Durand (Guingamp)

Défenseures : Selma Bacha (Lyon), Estelle Cascarino (Manchester United), Elisa De Almeida (PSG), Sakina Karchaoui (PSG), Eve Périsset (Chelsea), Wendie Renard (Lyon), Maëlle Lakrar (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Manchester United)

Milieux de terrain : Kenza Dali (Aston Villa), Laurina Fazer (PSG), Grace Geyoro (PSG), Amandine Henry (Angel City), Oriane Jean-François (PSG), Léa Le Garrec (Fleury), Amel Majri (Lyon), Sandie Toletti (Real Madrid)

Attaquantes : Vivane Asseyi (West Ham), Vicki Becho (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG), Eugénie Le Sommer (Lyon), Clara Mateo (Paris FC), Naomie Feller (Real Madrid)