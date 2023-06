Karim Benzema : le Français s'engage trois ans avec Al-Ittihad (officiel)

Karim Benzema, qui a quitté le Real Madrid après 14 saisons, s’est engagé ce mardi 6 juin pour trois ans avec le club saoudien d'Al-Ittihad.

C’est désormais officiel. Karim Benzema, qui a disputé son dernier match avec le Real Madrid dimanche, s'est engagé pour trois ans avec le club saoudien d'Al-Ittihad, basé à Jeddah.

«Benzema a signé un contrat pour son transfert à Al-Ittihad, pour une période de trois ans», a précisé une source proche du club à l’AFP au sujet de l'attaquant de 35 ans.

Après 14 ans de conquêtes au Real Madrid, où il a notamment remporté cinq Ligue des champions, «KB9» a opté pour une fin de carrière dans la richissime Saudi Pro League soutenue par le Fonds souverain saoudien.

Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, avec 354 buts, derrière CR7 (450 buts), et le cinquième joueur le plus capé avec 648 matchs disputés, a quitté le club espagnol comme un prince, salué par le stade Santiago-Bernabeu, ses coéquipiers, son entraîneur et ses dirigeants.

Cette arrivée attendue depuis quelques jours, pour un montant encore non dévoilé mais faramineux, s'inscrit dans le cadre de la grande offensive saoudienne visant les stars du football européen.