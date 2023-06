Arabie saoudite : Lionel Messi, N’Golo Kanté… Quels joueurs pourraient rejoindre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ?

Après les arrivées de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, plusieurs joueurs pourraient bientôt prendre à leur tour la direction de l’Arabie saoudite.

Le nouvel eldorado des footballeurs ? L’Arabie saoudite est partie pour devenir la nouvelle destination à la mode, avec ses salaires pharamineux. Après l’arrivée, cet hiver, de Cristiano Ronaldo, qui s’est engagé à Al Nassr, Karim Benzema a imité son ancien coéquipier au Real Madrid en signant un contrat de trois ans avec le club d’Al-Ittihad. Et ce n’est peut-être qu’un début, puisque plusieurs stars du ballon rond pourraient suivre le mouvement.

L'arrivée de N'Golo Kanté bientôt bouclée ?

C’est le cas de Lionel Messi. En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde argentin est ardemment courtisé pour le riche pays du Golfe, où le club d’Al Hilal serait prêt à lui offrir un salaire annuel net de 400 millions d’euros. Certaines sources évoquent même des émoluments de 500 millions d’euros par saison. Cette offre a de quoi faire sérieusement réfléchir, alors que le Barça, qui tente de le faire revenir, et l’Inter Miami sont également sur les rangs. Le septuple Ballon d'or devrait rapidement dévoiler son choix.

N'Golo Kanté pourrait lui aussi bientôt poser ses valises en Arabie saoudite. Les négociations se sont accélérées ces dernières heures entre l’international français et le club d’Al-Ittihad, où il retrouverait Karim Benzema. Son arrivée pourrait même être bientôt bouclée. En fin de contrat avec Chelsea, le milieu de terrain tricolore, qui a connu de nombreux pépins physiques cette saison, pourrait percevoir un salaire net de 100 millions d’euros par an.

Mais Lionel Messi et N’Golo Kanté ne sont pas les seuls joueurs pistés. Hugo Lloris, qui n’a plus qu’un an de contrat avec Tottenham, aurait lui été approché par le club d’Al-Hilal et pourrait se laisser tenter pour cette aventure forcément très lucrative. Luka Modric, Sergio Ramos, Jordi Alba, Angel Di Maria, Wilfried Zaha, Sergio Busquets, Romelu Lukaku, Roberto Firmino ou encore Ilkay Gündogan sont également autant de joueurs courtisés et susceptibles d'évoluer en Saudi Pro League la saison prochaine.