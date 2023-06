Karim Benzema : quel salaire le Français va-t-il toucher en Arabie saoudite ?

Après 14 saisons passées au Real Madrid, Karim Benzema a décidé de quitter le club espagnol et s’est engagé pour trois ans avec le club d’Al-Ittihad en Arabie saoudite, où il devrait toucher un salaire annuel net de 200 millions d’euros.

La fin d’une histoire et le début d’une nouvelle aventure. Après 14 saisons au Real Madrid, Karim Benzema a décidé de tourner la page et de quitter le club espagnol pour rejoindre le club d’Al-Ittihad en Arabie saoudite, où il a signé un contrat de trois ans. Et la formation saoudienne, qui vient de décrocher le titre de champion, n’a pas lésiné sur les moyens pour attirer l’attaquant français.

Dans le riche pays du Golfe, l’ancien lyonnais devrait toucher un salaire net de 200 millions d’euros par saison, devenant le sportif français le mieux payé au monde devant Kylian Mbappé.

L’AFP annonce l’arrivée de Karim Benzema en Arabie Saoudite !





Le Français rejoindra Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien, et signe avec Al-Ittihad pic.twitter.com/b2MQFYFUZq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 6, 2023

Dans le détail, il percevrait 16,66 millions d’euros par mois, 3,8 millions d’euros par semaine, 547.000 euros par jour, 22.800 euros par heure, 380 euros par minute et 6,3 euros par seconde. Des chiffres qui donnent le tournis et qui ont fini par convaincre le Ballon d’or 2022 de rejoindre le club basé à Djeddah, qui est la 2e ville du pays derrière la capitale Riyad.

En Arabie saoudite, Karim Benzema va retrouver Cristiano Ronaldo, avec lequel il a évolué pendant neuf saisons sous le maillot du Real Madrid. En janvier dernier, le Portugais a montré la voie en rejoignant, lui, le club d’Al Nassr avec un salaire identique. L’ancien mancunien, qui s’est engagé jusqu’en juin 2025, percevrait également aux alentours de 200 millions d’euros par saison.

Et les deux attaquants pourraient bientôt être rejoint par d’autres grandes stars du football comme Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N’Golo Kanté, Angel Di Maria, Roberto Firmino ou encore Lionel Messi.

En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde argentin est convoité par Al-Hilal prêt également à lui offrir un salaire pharamineux de 400 millions d’euros par an. Certaines sources évoquent même un salaire de 500 millions d'euros par saison, assorti de nombreux avantages en nature. De quoi dépasser son rival Cristiano Ronaldo et devenir le sportif le mieux payé de toute l’histoire du sport.