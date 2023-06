MMA-PFL : pourquoi Cédric Doumbé est-il forfait pour son premier combat ?

Cédric Doumbé, qui devait combattre le 23 juin pour ses débuts dans la PFL, la ligue américaine de MMA, a annoncé son forfait ce mercredi 7 juin.

Un faux départ. Alors qu’il devait faire ses grands débuts dans la Professional Fighters League, le 23 juin prochain à Atlanta contre Jarrah Al-Silawi, le combattant MMA, ex-multiple champion du monde de kickboxing, doit finalement reporter son premier combat.

Dans une vidéo postée ce mercredi sur ses réseaux, Cédric Doumbé a confié qu’il était blessé au poignet et ne pouvait pas faire face au Jordanien Jarrah Al-Silawi dans le cadre du tournoi à un million de dollars de la catégorie des welters (-77 kilos).

Je reste positif et je reviens au plus vite Jarrah a de la chance cette fois mais il ne peut pas se cacher. @pflmma c’est chez moi maintenant, alors je vais botter les fesses de tous ces poids welters … #ticTac #PoignetMort #AlHamduliLlah pic.twitter.com/uP0JpZGttT — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) June 7, 2023

«On s’entraînait de fou, tout se passait bien. Dans un entraînement de grappling, j’ai commencé à sentir mon poignet qui faisait mal, a détaillé le Franco-camerounais. Je me suis dit que ça allait passer car il y a toujours des petits bobos pendant une préparation. Mais arrivé à la maison, à froid, je ne pouvais vraiment plus bouger mon poignet. Ça me faisait très, très mal.»

«Le lendemain, je ne pouvais pas du tout utiliser mon poignet. Du coup, j’ai été voir mon médecin et il m’a formellement interdit de combattre, poursuit Doumbé. Il m’a dit: 'Vous pouvez y aller si vous voulez être à 20% de vos capacités, c’est vous qui voyez'. Le 23 juin, je ne pourrai malheureusement pas combattre. On va essayer de combattre incessamment, soit cet été, soit septembre, soit octobre. Je suis grave dégoûté mais on ne lâche pas, on est toujours là. Ce ne sera que partie remise.»

S’il se retrouve hors du tournoi à un million de dollars, qu’il pourra intégrer en 2024, Doumbé pourrait être présent pour la première de la PFL en France en septembre prochain en main-event.

