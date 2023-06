Roland-Garros 2023 : un an après sa grave blessure à la cheville, Alexander Zverev retrouve les sommets 

Grâce à son succès face à l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (6-4, 3-6, 6-3, 6-4) en quart de finale du tournoi masculin de Roland-Garros, Alexander Zverev se qualifie pour le dernier carré. Un an après son terrible abandon au même stade de la compétition, l’Allemand a réussi à retrouver les sommets.

Sûrement la belle histoire de ce tournoi de Roland-Garros dans le tableau masculin. Un an après sa grave blessure à la cheville qui l’avait contraint à quitter le mythique tournoi de la Porte d’Auteuil alors qu’il tenait tête à Rafael Nadal en demi-finale, l'Allemand Alexander Zverev est de retour dans le dernier carré grâce à son succès contre l'Argentin Tomás Martín Etcheverry (6-4, 3-6, 6-3, 6-4).

Dans les allées du tournoi, quelques minutes après sa qualification, les spectateurs se remémorent déjà les souvenirs de l’an passé. «C’est vraiment un kiff de voir Alexander exulter de joie après la balle de match. Je me souviens de lui, il y a un an, lorsqu’il est sorti du court sur une chaise roulante, ça m’avait fait tellement de peine sur le moment», se souvient Xavier, qui a assisté à la victoire de l’Allemand depuis les loges du court Philippe-Chatrier. «Honnêtement, je pensais qu’il ne retrouverait jamais son niveau, je lui tire mon chapeau», ajoute Nicolas, grand fan du tennisman allemand. Effectivement, le chemin pour retrouver les hauteurs du classement fut semé d’embûches.

Un retour difficile à la compétition

Le 5 juin 2022, l’Allemand, après avoir passé plusieurs examens dans les heures qui ont suivi son abandon contre Rafael Nadal, avait appris que trois ligaments latéraux de sa cheville avaient été déchirés.

Après avoir subi une opération, il est revenu progressivement sur les terrains d’entrainement à la fin de l’année 2022 et a repris officiellement la compétition à l’Open d’Australie 2023. La reprise a été difficile : il s'est fait sortir au deuxième tour du Grand Chelem australien avant de s’incliner au même stade de la compétition à Rotterdam et à Doha. La suite de la saison a été plus rassurante. L’Allemand est parvenu à passer deux tours à Indian Wells et à Monte-Carlo, mais il était encore loin de rivaliser avec le gratin du tennis mondial. En huitième de finale du tournoi de Madrid, il s'est fait humilier par le jeune prodige espagnol, Carlos Alcaraz qui n'a fait qu’une bouchée de l’Allemand (6-1, 6-2).

Deux semaines avant le début de Roland-Garros, l’Allemand était 22e à l'ATP, son plus mauvais classement depuis le mois de janvier 2017. Très loin de son niveau de jeu habituel, les suiveurs assidus du tennis s’attendaient à ce que Zverev vive une quinzaine compliquée à Paris. En 30 matchs depuis le début de la saison, le natif de Hambourg comptait alors 14 défaites sur ses 30 rencontres en 2023, et aucune victoire face à un membre du Top 20.

«Il est en forme. Le problème, c'est son niveau. Or le tennis a changé en dix-huit mois. Cela signifie qu'il faut s'améliorer en conséquence. On a l'impression qu'il ne s'est pas amélioré et que les adversaires savent exactement comment ils devront jouer contre «Sascha» en 2023 pour le battre. C'est un problème », avait même déclaré Boris Becker, ancien numéro un mondial, dans son podcast tennis Das Gelbe vom Ball.

Mais l’erreur est humaine et même les plus grands champions de l’histoire de ce sport peuvent se tromper. Depuis le début de la quinzaine du prestigieux Grand Chelem parisien, l’Allemand est parvenu à se transcender et à dérouler face à des adversaires plus ou moins expérimentés. Il a cédé un set à l'Américain Frances Tiafoe au troisième tour, mais repris rapidement le contrôle du match pour terrasser son adversaire. «Ça a été l'année la plus dure de ma vie. J'adore le tennis, je ne joue pas pour l'argent ou la notoriété mais pour ce sport. En être éloigné a été très dur, mais je suis de retour, sur ce court magnifique, devant ce public», avait d’ailleurs déclaré l’Allemand après cette rencontre.

Serein sur le terrain, Zverev reste malmené par les organisateurs à propos de son diabète. Lors de son match du deuxième tour, un superviseur lui a demandé de ne pas s'injecter de dose d'insuline entre deux sets. «Je lui ai répondu que ça ne servait à rien, qu’il fallait maîtriser les mesures du trop plein de sucre», a rapporté l'Allemand en conférence de presse.

Après un 1/8e de finale plutôt tranquille contre le Bulgare Grigor Dimitrov, l’Allemand a connu plus de difficultés à se défaire de l’Argentin Tomas Martin Etcheverry au tour suivant. Dans la première manche, Zverev a réussi à faire le break pour mener rapidement avant de se faire peur dans le deuxième set en laissant l’Argentin reprendre confiance. Mais l’expérience de l’Allemand lui a permis de rapidement reprendre le leadership dans la rencontre.

En demi-finale, Alexander Zverev affrontera le vainqueur du match Casper Ruud-Holger Rune, deux joueurs jeunes mais très expérimentés, qui devraient causer du tort à l’Allemand.