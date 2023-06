Draft 2023 : qui est Bilal Coulibaly, l'autre Français très courtisé par la NBA ?

Si tout le monde n’a d’yeux que pour Victor Wembanyama, le futur n°1 de la prochaine Draft NBA, qui se tiendra le 23 juin à Brooklyn, son coéquipier de 18 ans chez les Metropolitans 92, Bilal Coulibaly, ne cesse de voir sa cote grimper.

Une ascension fulgurante. Coéquipier de Victor Wembanyama dans l’effectif des Metropolitans 92, Bilal Coulibaly (18 ans) ne cesse de grimper dans les projections de la prochaine Draft NBA, qui se tiendra le 23 juin prochain à Brooklyn.

Le site américain Bleacher Report a récemment annoncé que l’arrière français pourrait être sélectionné par une équipe disposant d’un lottery pick (Top 14). Dimanche dernier, c’est le futur n°1 de la Draft, Victor Wembanyama, qui faisait la promotion de son camarade de jeu sur Twitter.

By now, everyone knows he deserves to be top 10. But not enough realize he deserves to be top 5 https://t.co/xmBexcuQgc

— Wemby (@vicw_32) June 4, 2023