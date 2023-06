Lionel Messi : pourquoi l’Argentin ne peut pas encore jouer avec l’Inter Miami

Si Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG, a fait part de son intention de rejoindre l’Inter Miami, l’Argentin va devoir encore patienter avant d’évoluer avec la franchise américaine. Pour plusieurs raisons.

Les supporters de l’Inter Miami vont devoir prendre leur mal en patience. Et attendre plusieurs semaines avant de voir Lionel Messi à l’œuvre sous le maillot de leur équipe préférée. Car si l’Argentin a décidé de rejoindre la franchise américaine, il ne va pas pouvoir jouer tout de suite sous ses nouvelles couleurs, même si la saison de Major League Soccer est en cours. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le septuple Ballon d’or est toujours sous contrat avec le PSG. Ce dernier ne prend fin qu’à la fin du mois de juin.

des vacances avant ses débuts ?

Ensuite, il n’a pas encore officiellement signé avec l’Inter Miami. S’il a fait son choix et opté pour les Etats-Unis, plutôt que l’Arabie Saoudite ou le FC Barcelone, des détails doivent encore être réglés pour finaliser sa venue. Enfin, la seconde période de transferts et d’inscription de joueurs en Major League Soccer ne commencera que le 5 juillet prochain. Ce n’est qu’à ce moment-là que le champion du monde argentin pourra faire ses débuts avec sa nouvelle équipe.

Lionel Messi va donc manquer au moins les quatre prochaines journées de Major League Soccer et ne pourra pas aider l’Inter Miami, qui reste sur cinq défaites consécutives et occupe actuellement la dernière place de la conférence Est après 16 journées. Mais ses premiers pas outre-Atlantique pourraient être repoussés de plusieurs semaines supplémentaires, car il devrait être autorisé à prendre des vacances, au terme d'une saison éreintante, à l'issue du prochain rassemblement de l’équipe d’Argentine prévu durant ce mois de juin avec deux matchs au programme face à l’Australie (15 juin) et l’Indonésie (19 juin).

Si rien n’est encore défini, Lionel Messi pourrait faire ses grands débuts avec la franchise de David Beckham à l’occasion de la Leagues Cup, qui voit des équipes américaines et mexicaines s’affronter à partir de la fin du mois de juillet. L’Inter Miami recevra Cruz Azul (21 juillet), puis Atlanta (25 juillet) dans son antre, qui ne manquera pas de faire le plein si Lionel Messi est de la partie.