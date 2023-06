PSG : Christophe Galtier remercié, Julian Nagelsmann attendu pour le remplacer

Moins d’un an après son arrivée, Christophe Galtier a été remercié, ce mardi 6 juin, par le Paris Saint-Germain. Julian Nagelsmann est pressenti pour lui succéder sur le banc parisien.

C’est déjà fini pour Christophe Galtier à Paris. Moins d’un an après son arrivée à la tête du PSG, où il a succédé à Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a été remercié, ce mardi, par le club de la capitale. Un départ qui était attendu et dont le principal intéressé a été informé par directeur sportif Luis Campos, qui était à l’origine de sa venue. Malgré le titre de champion de France, glané dans la douleur avec seulement un point d’avance sur Lens, l’entraîneur français n’a pas résisté au terne niveau de jeu de son équipe et aux résultats décevants, avec les éliminations en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich et de la Coupe de France face à l’OM, ainsi que les dix défaites enregistrées toutes compétitions confondues.

Les polémiques et les affaires extra-sportives, avec l’épisode du «char à voile» en début saison ou, plus récemment, les accusations de racisme lorsqu’il était l’entraîneur de Nice la saison dernière, ont également fait pencher la balance en sa défaveur et précipité son renvoi. Face à tout cela, Christophe Galtier ne se faisait d’ailleurs plus trop d’illusions sur son avenir à Paris, même si en public il ne cessait d’affirmer sa volonté de poursuivre l’aventure. Il était également bien conscient que le club était en quête d’un nouvel entraîneur. Et, avec son départ, les choses devraient rapidement évoluer.

Les dirigeants, qui s’activent depuis plusieurs semaines, auraient fait de Julian Nagelsmann leur priorité. L’entraîneur allemand serait même attendu dans les prochaines heures à Paris pour poursuivre les discussions. Il pourrait être accompagné de Thierry Henry comme entraîneur adjoint. Luis Enrique, Thiago Motta ou encore Xabi Alonso sont également appréciés par la direction du champion de France et sont candidats pour succéder à Christophe Galtier.