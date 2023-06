Moto GP : Francesco Bagnaia récidive en Italie, Johann Zarco encore sur le podium

Comme la saison dernière, Francesco Bagnaia a remporté, ce dimanche, le Grand Prix Moto GP d’Italie sur le circuit du Mugello devant Jorge Martin et le Français Johann Zarco, encore sur le podium.

Bis repetita pour Francesco Bagnaia. Comme la saison dernière, l’Italien a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d’Italie sur le circuit du Mugello. Parti en pole position, le champion du monde en titre a signé son 3e succès de la saison pour conforter sa place en tête du championnat du monde devant Marco Bezzecchi, seulement 8e sur le tracé toscan et désormais relégué à 21 points.

Au lendemain de sa victoire sur le sprint, Francesco Bagnaia a fait parler sa maîtrise et sa supériorité pour devancer l’Espagnol Jorge Martin et Johan Zarco au terme des 23 tours. Déjà 3e au Grand Prix de France, le Français est monté une nouvelle fois sur le podium. Malgré un départ manqué, qui l’a fait reculer de la 9e à la 12 place, il a effectué une remarquable remontée, profitant des chutes de Marc Marquez et Alex Marquez, pour grimper sur le podium pour la 3e fois de la saison, après s’être défait de Luca Marini à cinq tours de l’arrivée.

De son côté, Fabio Quartararo a connu une nouvelle course très compliquée. Après des qualifications décevantes, le Niçois n’a jamais été en mesure de rivaliser et a dû se contenter d’une terne 11e place. Le Grand Prix d’Allemagne, qu’il a remporté la saison dernière, lui permettra-t-il de se remettre en selle ? Réponse dans une semaine.