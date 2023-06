Roland-Garros 2023 : le très beau message de Rafael Nadal après le 23e titre en Grand Chelem de Novak Djokovic

Novak Djokovic est devenu, à 36 ans, le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem grâce à sa victoire à Roland-Garros aux dépens du numéro 4 mondial Casper Ruud, ce dimanche. Il dépasse ainsi l’Espagnol Rafael Nadal, qui a adressé un beau message de félicitations à son rival sur Twitter.

Nadal est resté fair-play face à son adversaire. Ce dimanche 11 juin, le Serbe Novak Djokovic a remporté son 23e titre du Grand Chelem, établissement un record dans la catégorie simple messiers dans l'ère Open. Il supplante donc Rafael Nadal, qui n'a pas manqué de le féliciter sur les réseaux sociaux.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole



23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!



Enjoy it with your family and team!

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 11, 2023