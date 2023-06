Bordeaux-Rodez : match perdu pour les Girondins, qui restent en Ligue 2, Metz promu en Ligue 1

Dix jours après les incidents survenus lors de la rencontre entre Bordeaux et Rodez, la commission de discipline de la LFP a décidé de donner match perdu aux Girondins, qui restent en Ligue 2 alors que Metz est promu en Ligue 1. De leur côté, les Ruthénois sont maintenus au détriment d’Annecy.

La commission de discipline de la LFP a tranché. Dix jours après les incidents et l’agression d’un joueur ruthénois par un supporter bordelais qui ont provoqué l'arrêt de la rencontre entre Bordeaux et Rodez, comptant pour la 38e journée de Ligue 2, l’instance a entériné, ce lundi, la défaite sur tapis vert des Girondins. Le club bordelais a également écopé d’un point de pénalité pour la saison prochaine, en plus de voir la Tribune Sud du Matmut Atlantique être fermées pour quatre matchs, dont deux matchs avec sursis.

La commission de discipline de la @LFPfr a communiqué ce lundi ses décisions au sujet du match @girondins – @OfficielRAF https://t.co/DZuEaye4i0 — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) June 12, 2023

Et cette décision a de nombreuses répercussions sur le classement final de Ligue 2. Si Bordeaux reste en L2, Metz est officiellement promu en Ligue 1 avec Le Havre, alors que Rodez est maintenu au détriment d’Annecy, qui est relégué en National avec Dijon, Nîmes et Niort.

Dans la foulée de cette décision, Bordeaux a dénoncé ces sanctions et annoncé son intention de saisir le CNOSF. «La commission de discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence. Le FC Girondins de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le CNOSF pour défendre ses droits et l’équité sportive», a écrit le club dans un communiqué.

Rodez s’est, pour sa part, félicité de cette issue. «Par l’instruction et le verdict de la commission de la LFP, toute la lumière a été apportée sur ce dossier et permettent de confirmer la probité du club et de l’ensemble de ces acteurs», a indiqué le club ruthénois.