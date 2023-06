Handball : le kiné des Bleus est décédé brutalement pendant un rassemblement de l’encadrement

Jacques Miquel, kinésithérapeute-ostéopathe de l’équipe de France masculine de handball, est brutalement décédé, ce dimanche, lors d’un rassemblement de l’encadrement à Paris. Il avait 64 ans.

L’équipe de France de handball est en deuil. Kinésithérapeute-ostéopathe des Bleus, Jacques Miquel est brutalement décédé, ce dimanche, à l’âge de 64 ans lors d’un rassemblement de l’encadrement à Paris pour préparer la prochaine saison internationale avec les JO 2024 à Paris en ligne de mire.

Jacques Miquel, kinésithérapeute - ostéopathe de l’équipe de France masculine est brutalement décédé dimanche 11 juin à Paris lors du rassemblement du staff des Bleus dans un hôtel parisien. https://t.co/YLBaAaYl1V — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) June 12, 2023

Après avoir assisté aux finales de la Coupe de France, avec le sélectionneur Guillaume Gille et le reste du staff tricolore, Jacques Miquel n’était pas présent à la reprise des travaux, dimanche matin, dans un hôtel parisien. «Il était tragiquement décédé pendant la nuit», a indiqué le Fédération française de handball.

Marié et père de deux enfants, Jacques Miquel était apprécié par ses collègues ainsi que l’ensemble des joueurs pour ses compétences et ses qualités humaines. Alors qu’il avait intégré le staff de l’équipe de France masculine en 2012, il avait participé à tous les stages et à toutes les compétitions dans un rôle précieux d’ostéopathe.

«Le staff de l’équipe de France est touché en plein cœur par la perte de l’un de ses membres, un ami, Jacques Miquel, alors que nous étions en séminaire pour préparer la saison prochaine. Nous sommes tous bouleversés par sa disparition et toutes nos pensées vont bien sûr à sa famille, sa femme, à ses enfants et ses petits-enfants», a confié Guillaume Gille, meurtri par cette disparition. Comme tous les membres de l’équipe de France.