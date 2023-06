UFC-Boxe : Jon Jones se dit «prêt» à un combat contre Tyson Fury

Jon Jones, combattant MMA et star de l’UFC, a confié son envie d’affronter le champion de boxe WBC des poids lourds, Tyson Fury.

Et si finalement, c’était ce combat qui était organisé ? Alors que les Tyson Fury-Oleksandr Usyk, Tyson Fury-Anthony Joshua ou encore Jon Jones-Francis Ngannou n’ont jamais vu le jour, l’affrontement ultime chez les poids lourds de l’UFC et de la boxe anglaise pourrait se faire entre l’Américain Jones et le «Gypsy King» Fury.

«J’adorerais que Dana (White, président de l’UFC) puisse faire ce combat, a déclaré «Bones» samedi dernier lors d’un événement à Las Vegas. C’est une chose à propos de l’UFC, nous donnons toujours aux fans ce qu’ils veulent voir.»

Jon Jones (27 victoires, 1 défaite), qui reste sur un succès contre Ciryl Gane en mars dernier pour la ceinture des poids lourds de l’organisation américaine de MMA, n’a d’ailleurs pas tari d’éloges envers le Britannique. «Tyson Fury est un adversaire magnifique, et ce serait génial de faire en sorte que ce combat ait lieu. Je suis prêt à le faire, et je serais même prêt à le boxer. Voyons ce qui arrivera», a-t-il indiqué.

De son côté, Tyson Fury (33 succès, 1 nul) ne s’est pas encore réellement prononcé sur ce possible combat. Il avait critiqué Joe Rogan, commentateur de l’UFC, qui avait indiqué que Jones le battrait assez facilement dans un face-à-face.

Reste à savoir comment serait organisé cet affrontement entre les deux hommes. Un combat de MMA ou un combat de boxe ? Ou tout simplement les deux pour qu’aucun des deux champions ne se sente lésé lors d’un affrontement qui ferait beaucoup parler à coups sûrs. Comme à l’époque du combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène Podcast