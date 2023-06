UFC : Conor McGregor s’explique après avoir envoyé la mascotte de Miami aux urgences

Quelques jours après avoir envoyé aux urgences la mascotte de Miami, en marge du 4e match des finales NBA, Conor McGregor a rappelé qu’il s’agissait d’un «sketch».

La vidéo a fait le tour du monde. En fin de semaine dernière, en marge du match 4 des finales NBA, Conor McGregor avait été invité sur le parquet de Miami pour faire la promotion d’un spray anti-douleur. A la mi-temps de la rencontre opposant Miami à Denver, un «combat» avait été organisé entre l’ancien champion des poids plume et des poids légers de l’UFC et la mascotte du Heat, qui était munie de gants de boxe dorés. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

L’Irlandais n’a pas contrôlé sa force et a asséné deux violents coups de poing à «Burnie», qui a dû être transporté aux urgences. Dans une vidéo filmée par le Daily Mail, le combattant est revenu sur cette mise en scène, qui a mal tourné. «C’était un sketch et ça s’est passé comme ça, a-t-il lâché. (…) Cela faisait partie du spectacle.»

Et il a assuré que l’homme sous le déguisement, qui a pu sortir de l’hôpital et rentrer chez lui après avoir reçu des anti-douleurs, se portait bien. «La mascotte va bien. (…) J’ai passé beaucoup de temps avec lui par la suite. Nous nous sommes serrés dans les bras et tout s’est bien passé», a confié Conor McGregor. Pas rancunière la mascotte, qui en plus d’avoir été amochée a vu la franchise de Floride passer à côté du titre NBA décroché par Denver.