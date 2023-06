Cyclisme : plus d’une vingtaine de coureurs exclus pour s’être accrochés à des voitures sur le Tour d’Italie espoirs (vidéo)

Au total, ce sont 24 coureurs participant au Tour d’Italie espoirs qui ont été exclus par l’organisation pour s’être accrochés à des voitures, ce mercredi, lors de la 4e étape.

Une fin prématurée et brutale. Pas moins de 24 coureurs du Tour d’Italie espoirs (moins de 23 ans) ont été exclus par l’organisation à l’issue de la 4e étape. La raison ? Ils se sont accrochés à des voitures de directeurs sportifs pour la majorité d’entre eux et à une moto pour d'autres lors de la montée finale du Stelvio, plus haut col des Alpes italiennes.

Une amende et des points de pénalité

Une difficulté apparemment trop compliquée à gravir pour certains. Et alors qu’ils pensaient agir en toute discrétion et pensant ne pas être filmés, ils ont été surpris par des spectateurs présents sur le bord de la route qui ont immortalisé ces scènes avant de diffuser les images sur les réseaux sociaux.

24 coureurs ont été disqualifiés lors de la 4e étape du #GiroNextGen (pour les Espoirs), qui se terminait au Stelvio. Ils ont été aperçus en train de s'accrocher à des motos ou aux voitures des directeurs sportifs (4 sont exclus).

Et c’est après l’apparition de ces images sur les réseaux que la direction de course a sévi en excluant les coureurs concernés, ainsi que quatre directeurs sportifs. Les cyclistes incriminés devront également s’acquitter d’une amende de 100 francs suisses (102 euros environ) et ont écopé de 25 points de pénalité au classement UCI.

Sur le plan sportif, le Norvégien Johannes Staune-Mittet a remporté cette 4e étape mouvementée et enfilé le maillot rose de leader.