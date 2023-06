Tour de France 2023 : voici le détail des 21 étapes

Le Tour de France 2023 partira de Bilbao (Espagne), ce samedi 1er juillet, pour un périple de près de 3.400 kilomètres jusqu’à la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées, le dimanche 23 juillet. Voici le détail des 21 étapes.

Samedi 1er juillet

1ère étape entre Bilbao (Espagne) et Bilbao (182 km).

Etape 1 / Stage 1

@bilbao_udala - @bilbao_udala 182 km





3.300 metres of vertical gain and a double springboard where gaps can already be created!





On entre directement dans le vif du sujet ! 3.300 mètres de D+ dont la côte de Pike à 10 km de l'arrivée !



Dimanche 2 juillet

2e étape entre Vitoria-Gasteiz (Espagne) et Saint-Sébastien (Espagne) (209 km).

Etape 2 / Stage 2

@vitoriagasteiz - @DonostiakoUdala 209 km





Another chance for the punchers, with the Jaizkibel climb less than 20 km away from the finish.





Lundi 3 juillet

3e étape entre Amorebieta-Etxano (Espagne) et Bayonne (185 km).

Etape 3 / Stage 3



Amorebieta-Etxano - @VilleDeBayonne 185 km





The #TDF2023 will enter France and offer the sprinters their first chance to claim a stage win.





Mardi 4 juillet

4e étape entre Dax et Nogaro (182 km).

Etape 4 / Stage 4

@VilledeDax - @CircuitNogaro 182 km





Rematch between the sprinters? The peloton's speedsters will want to go head to head on the Nogaro circuit!





Mercredi 5 juillet

5e étape entre Pau et Laruns (165 km).

Etape 5 / Stage 5

@Ville_Pau - Laruns 165 km





First mountain stage of the #TDF2023, and we're back were @TamauPogi claimed his first Tour stage win!





Jeudi 6 juillet

6e étape entre Tarbes et Cauterets-Cambasque (145 km).

Etape 6 / Stage 6

@MairieTarbes - @cauterets65110 Cambasque 145 km





Aspin, Tourmalet, Cauterets, this gives us a total vertical gain of 3.750 metres.





Vendredi 7 juillet

7e étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux (170 km).

Etape 7 / Stage 7

@MontdeMarsan - @Bordeaux 170 km





The 81st finish of a Tour de France stage in Bordeaux should once again crown a sprinter!





La 81ème arrivée d'étape à Bordeaux devrait couronner un sprinteur, comme @MarkCavendish en 2010.



Samedi 8 juillet

8e étape entre Libourne et Limoges (201 km).

Etape 8 / Stage 8

@ville_libourne - @VilleLimoges87 201 km





The sprinters capable of powering up a short but difficult climb could take the win.





Dimanche 9 juillet

9e étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et Puy de Dôme (184 km).

Etape 9 / Stage 9



Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme 184 km





3.600 metres of vertical gain between Poupou's hometown and the @Departement63's summit.





3.600 m de D+ entre la ville de Poupou et le lieu du fameux duel de 1964 avec Jacques Anquetil.



Lundi 10 juillet

Repos à Clermont-Ferrand.

Mardi 11 juillet

10e étape entre Vulcania et Issoire (167 km).

Etape 10 / Stage 10

@Parc_Vulcania - @VilleIssoire 167 km





‍Back to racing after the rest day. Many riders will want to get into the breakaway!





Retour à la course avec une traversée de la chaîne des Puys qui mettra les baroudeurs en appétit !



Mercredi 12 juillet

11e étape entre Clermont-Ferrand et Moulins (180 km).

Etape 11 / Stage 11

@ClermontFd - @Villedemoulins 180 km





‍The 1.300 metres straight in the heart of Moulins should be ideal for the sprinters.





Jeudi 13 juillet

12e étape entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais (169 km).

Etape 12 / Stage 12

@VilledeRoanne - Belleville-en-Beaujolais 169 km





‍The formation of the breakaway will be one of the critical moments on this hilly stage.





Une étape indécise et vallonnée où la formation de l'échappée sera un enjeu décisif.



Vendredi 14 juillet

13e étape entre Châtillon-sur-Chalaronne et Grand Colombier (138 km).

Etape 13 / Stage 13



Châtillon-Sur-Chalaronne - Grand Colombier 138 km





‍An unmissable date for the Yellow Jersey candidates for the 2nd stage finish at the Grand Colombier!





Samedi 15 juillet

14e étape entre Annemasse et Morzine Les Portes du Soleil (152 km).

Etape 14 / Stage 14

@AnnemasseAgglo - @Morzine 152 km





The ‍4.200 metres of climbing, and especially the Col de la Ramaz and Joux Plane, will be on everyone's mind!





Les 4.200 mètres de D+ et l'enchainement Ramaz - Joux Plane seront dans toutes les têtes !



Dimanche 16 juillet

15e étape entre Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc (180 km).

Etape 15 / Stage 15

@lesgetsnews - @Saint_Gervais 180 km





4.300 metres of climbing in @Dep_74 before rest day 2!





Encore 4.300 mètres de D+ en @Dep_74 avant la 2ème journée de repos !



Lundi 17 juillet

Repos à Saint-Gervais Mont-Blanc.

Mardi 18 juillet

16e étape entre Passy et Combloux (contre-la-montre individuel, 22 km).

Etape 16 / Stage 16



Passy - @combloux 22 km ITT





A profile that will suit the climbers, with the Côte de Domancy on the menu!





Un profil qui plaira aux grimpeurs, avec la côte de Domancy au menu !



Mercredi 19 juillet

17e étape entre Saint-Gervais Mont-Blanc et Courchevel (166 km).

Etape 17 / Stage 17

@Saint_Gervais - @courchevel 166 km





More than 5,000 metres of vertical gain, the infamous Col de la Loze before reaching Courchevel's altiport!





Jeudi 20 juillet

18e étape entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse (186 km).

Etape 18 / Stage 18

@mairiemoutiers - @Bourg_en_Bresse 186 km





After 5 very hard stages, the sprinters will find a route that should facilitate their return front and centre.





Après 5 étapes très dures, les sprinteurs retrouveront un terrain favorable.



Vendredi 21 juillet

19e étape entre Moirans-en-Montagne et Poligny (173 km).

Etape 19 / Stage 19



Moirans-en-Montagne - Poligny 173 km





A 8 km long final straight, the dream for the sprinters teams!





Samedi 22 juillet

20e étape entre Belfort et Le Markstein (133 km).

Etape 20 / Stage 20

@BelfortOfficiel - Le Markstein 133 km





A final chance in the mountains with an enticing program for the leaders!





Dernière chance en montagne pour les leaders avec un programme vosgien magnifique !



Dimanche 23 juillet

21e étape entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris Champs-Élysées (115 km).