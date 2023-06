Football : France, Angleterre, Espagne… Quelle est la date de reprise de la saison 2023/2024 en Europe ?

Après une coupure de près de deux mois, les principaux championnats européens vont reprendre à partir du mois d’août. Voici les dates de reprise de chacun d’entre eux.

Une reprise collective. Après une trêve estivale de près de deux mois, les cinq principaux championnats européens (France, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne) vont reprendre dans le courant du mois d’août. Et trois d’entre eux retrouveront les terrains en même temps.

Il s’agit de la Ligue 1, de la Premier League et de la Liga. La date de reprise de ces championnats est programmée le week-end du 12 et 13 août. Pour la Serie A et la Bundesliga, il faudra attendre une semaine supplémentaire. La reprise en Italie et en Allemagne a été fixé au week-end du 19 et 20 août.

En revanche, le championnat d’Italie s’achèvera le week-end du 25 et 26 mai, comme en Espagne, alors que le championnat d’Allemagne prendra fin le week-end du 18 et 19 mai, comme en France et en Angleterre.

La date de repise des championnats

Ligue 1 : week-end du 12 et 13 août

Premier League : week-end du 12 et 13 août

Liga : week-end du 12 et 13 août

Serie A : week-end du 19 et 20 août

Bundesliga : week-end du 19 et 20 août