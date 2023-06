Football : quels sont les clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux ?

Le CIES, l’observatoire du football, a classé ce mercredi 14 juin les 100 clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Voici les éléments principaux de ce classement.

Le CIES a publié ce mercredi le top 100 des clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Ainsi, le Real Madrid occupe la première place devant le FC Barcelone. Le PSG est au pied du podium.

Le Real Madrid est bien le plus grand club du monde. S’il n’a pas remporté de 15e Ligue des champions cette saison, le club merengue occupe la première place du Top 100 des équipes les plus suivies sur les réseaux sociaux, dans un classement publié par l’observatoire du football. Ce classement prend en compte Twitter, Instagram, Facebook et Tik Tok.

Le désormais ex-club de Karim Benzema possède 363 millions d’abonnés. Son éternel rival, le FC Barcelone, est deuxième et en compte 342 millions.

Derrière les deux monstres espagnols, c’est Manchester United qui complète le podium avec «seulement» 203 millions d’abonnés. Premier club français, le PSG en compte 187 millions. La Juventus, Chelsea, Manchester City, Liverpool, le Bayern Munich et Arsenal complètent le top 10.

En ce qui concerne les autres clubs français, on retrouve l’AS Monaco (28e, 20,8 millions), l’OM (31e, 18,3 millions), l’OL (41e, 11,1 millions) et le Losc (92e, 4,4 millions).