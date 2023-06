Football féminin : la D1 Arkema diffusée sur Canal+ jusqu’en 2029

Canal+ va continuer à diffuser la D1 Arkema jusqu’en 2029, soit pour six saisons supplémentaires. Le groupe et Dailymotion proposeront une couverture intégrale et exclusive du championnat de France féminin de football.

La D1 Arkema reste sur Canal+. Le groupe va continuer à diffuser le championnat de France féminin de football jusqu’en 2029, soit pour six saisons supplémentaires. «Nous sommes vraiment très heureux de reconduire le partenariat avec la D1 Arkema. Canal+ a la volonté de poursuivre le travail engagé depuis maintenant cinq ans», s’est réjoui Thomas Sénécal, directeur des Sports du Groupe Canal+.

Et, à compter de la saison prochaine, le championnat de France féminin va bénéficier d’une exposition inédite et intégrale grâce à l’association entre Canal+ et Dailymotion. Lors de chaque journée, Canal+ produira et proposera les deux meilleures affiches en direct en prime-time sur Canal+ Foot (le vendredi à 21h et le dimanche à 21h), alors que les autres rencontres seront accessibles à tous sur Dailymotion.

De plus, trois rencontres par saison seront diffusées en clair et en direct sur les antennes et services du Groupe Canal+. Les phases finales du championnat (demi-finales, petite finale et finale), qui entrent en vigueur la saison prochaine, seront eux aussi retransmis sur les chaînes du groupe. Tout comme le Trophée des championnes opposant le champion et le vainqueur de la Coupe de France. Un nouveau rendez-vous, qui reviendra sur toute l’actualité de la journée de championnat, va également fait son apparition et sera programmé juste avant le match du dimanche soir.