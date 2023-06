Guerre en Ukraine : le footballeur Oleksandr Zinchenko refuse de serrer la main des Russes et réclame leur bannissement

Plus d’un an après le début de la guerre en Ukraine, le footballeur Oleksandr Zinchenko a fait savoir qu’il ne serrerait plus la main des Russes et a réclamé leur bannissement de toutes les compétitions sportives.

La guerre continue de sévir en Ukraine. Plus d’un an après son invasion, le pays subit quotidiennement les attaques de l’armée russe. Une situation particulièrement difficile à vivre pour les Ukrainiens, dont le footballeur Oleksandr Zinchenko. Dans une interview accordée au journaliste britannique Piers Morgan, le joueur d’Arsenal n’a pas caché sa colère envers les Russes, à qui il ne serrera plus la main.

Bannissement des Russes et des Biélorusses

«Il n’y a plus aucune chance que je serre la main d’un Russe. Je dois être honnête, je n’accepterai jamais leur réaction. Vous pouvez vous dire qu’ils ne font rien contre nous, ou quelque chose comme ça. Mais si, ils sont complices», a-t-il lâché. Et d’ajouter : «Ils ne réagissent pas. Si personne ne veut parler parce qu’il a peur, alors je suis désolé. Ne nous appelez plus jamais frères comme vous l’avez fait dans le passé. Plus jamais».

L’ancien joueur de Manchester City, qui s’était rendu dans son pays ces dernières semaines, a même été plus loin. Comme plusieurs compatriotes sportifs avant lui, il a réclamé le bannissement des Russes de toutes les compétitions sportives, mais aussi des Biélorusses.

«Je fais partie des Ukrainiens qui n’aiment pas les voir au plus haut niveau dans n’importe quel sport. Bien sûr, ils ne devraient pas être autorisés à concourir. Pourquoi ? Combien de bombes et de roquettes ont été envoyées depuis la Biélorussie», a confié Oleksandr Zinchenko, qui s’est dit prêt à combattre s’il était appelé à rejoindre le «dernier appel». «Je ne me vois pas me cacher quelque part», a-t-il déclaré.

Pour venir en aide à son pays, le joueur de 26 ans va organiser un match caritatif, le 5 août prochain, à Londes. Et l’ensemble des fonds récoltés lors de cette rencontre, baptisée «Game4Ukraine », serviront en grande partie aux travaux de reconstruction de l’Ukraine.