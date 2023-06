Cyclisme : Alberto Contador avec le visage en sang après une terrible chute (vidéo)

Alberto Contador s’est retrouvé avec le visage en sang après une terrible chute survenue, ce week-end, lors de l’événement cyclotouriste Desafío Beijing by La Vuelta, organisé à Pékin.

Des images impressionnantes. Alberto Contador a participé, ce week-end, à l’événement cyclotouriste Desafío Beijing by La Vuelta, organisé à Pékin, et il s’est fait une très grosse frayeur. L’ancien cycliste espagnol (40 ans) s’est retrouvé avec le visage en sang après une terrible chute.

Todo ok.



Everything ok. pic.twitter.com/oYMDwOvJH2

— Alberto Contador (@albertocontador) June 18, 2023