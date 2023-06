Formule 1 : Max Verstappen seul au monde au Canada, Fernando Alonso et Lewis Hamilton sur le podium

Parti en pole position, Max Verstappen a décroché, ce dimanche, sa 6e victoire de la saison en remportant le Grand Prix du Canada devant Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Le Néerlandais a conforté encore un peu plus sa place en tête du championnat du monde.

Les courses se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen. Parti en pole position, le Néerlandais n’a jamais été inquiété, ce dimanche, au Canada pour décrocher sa 6e victoire de la saison en huit courses, la 4e consécutive confirmant son incontestable suprématie cette saison. Derrière l’intouchable double champion du monde en titre, Fernando Alonso (2e) et Lewis Hamilton (3e) se sont contentés d’une place sur le podium à défaut de pouvoir inquiéter le pilote Red Bull malgré l'intervention de la voiture de sécurité après le mur tapé par George Russell (13e tour).

Un podium de champions du monde pour ce #CanadianGP





100ème victoire pour l’écurie Red Bull



41ème victoire pour Max Verstappen qui égale Ayrton Senna pic.twitter.com/xUlA6LlrEn — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 18, 2023

Et ce succès est symbolique pour Max Verstappen. Il a non seulement égalé l’illustre pilote brésilien Ayrton Senna avec une 41e victoire en carrière, mais il a également offert à son écurie sa 100e victoire en Formule 1. «Gagner une 100e course pour l’équipe c’est spécial. C’est incroyable !», s’est-il félicité à l’arrivée. Et avec cette nouvelle démonstration sur le circuit Gilles-Villeneuve, il a encore creusé l’écart en tête du championnat du monde pour compter désormais 69 points d’avance sur son coéquipier Sergio Pérez, 6e à Montréal après s’être élancé de la 12e place.

With Max Verstappen winning the 2023 Canadian Grand Prix, Red Bull has now won races!





Max Verstappen: 41



Sebastian Vettel: 38



Mark Webber: 9



Daniel Ricciardo: 7



Sergio Perez: 5 pic.twitter.com/AxIov0bJBS — RBR Daily (@RBR_Daily) June 18, 2023

Parties en milieu de peloton (10e et 11e), les Ferrari ont également effectué une belle remontée avec Charles Leclerc, qui a terminé au pied du podium juste devant Carlos Sainz (5e) au bénéfice d’une stratégie réussie. De quoi retrouver un peu de confiance avant de se rendre sur le tracé de Spielberg, dans 15 jours, pour le Grand Prix d’Autriche. Avec l’espoir de rééditer l’exploit de l’année dernière avec la victoire de Charles Leclerc. Mais il faudra battre Max Verstappen et Red Bull. Pas une mince affaire...