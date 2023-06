Moto GP : Jorge Martin triomphe en Allemagne, encore un podium pour Johan Zarco

Jorge Martin s’est imposé de justesse, ce dimanche, au Grand Prix Moto GP d’Allemagne devant Francesco Bagnaia, alors que Johann Zarco a signé un 3e podium consécutif.

Week-end parfait pour Jorge Martin. Au lendemain de sa victoire dans la course sprint, l’Espagnol a remporté, ce dimanche, le Grand Prix Moto GP d’Allemagne. Au terme d’une course haletante, courue sous une forte chaleur, Jorge Martin a devancé de justesse Francesco Bagnaia sur la ligne d'arrivée. Si l’Italien, champion du monde en titre, a conservé sa place en tête du championnat, il a vu son rival ibérique revenir à seulement 16 points.

Un combat de grande classe entre Bagnaia et Martin tout le long du GP mais c'est l'Espagnol qui s'impose





Johann Zarco, super régulier, réalise son 3e podium consécutif et gagne une place au classement général. Fabio Quartararo termine 13e.#GermanGP | #MotoGP pic.twitter.com/7nJFRwmgX7 — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) June 18, 2023

Derrière ce duo, qui s’est livrée une belle bagarre tout au long des 30 tours, Johann Zarco a signé un 3e podium consécutif après les Grands Prix de France (3e) et d’Italie (3e), le 4e cette saison en ajoutant celui en Argentine (2e). «C’est encore une bonne course. Je pensais que le podium était possible. J’ai passé un peu de temps au départ avec Marco Bezzecchi. Devant, ils étaient trop rapides. Je me suis battu. C’est un super podium», s’est félicité le pilote français.

En revanche, Fabio Quartararo, qui s’était imposé l’année dernière sur ce même tracé, a vécu une nouvelle course très compliquée et a terminé seulement à la 13e place. Son plus mauvais résultat depuis le début de la saison. Toujours en quête de son premier succès cette année, le Niçois tentera de rectifier le tir dans une semaine à Assen lors du Grand Prix des Pays-Bas.