Vidéo : Zinédine Zidane en larmes après avoir été nommé parrain d’un projet pour des enfants malades du cancer

Présent, ce lundi, à Istres, Zinédine Zidane a été ému aux larmes après avoir été nommé parrain d’un projet pour des enfants malades du cancer, qui a pour but de construire une maison médicalisée.

Un moment particulièrement émouvant. Zinédine Zidane a été submergé par l’émotion, ce lundi, à Istres (Bouches-du-Rhône), et n’a pu contenir ses larmes après avoir été nommé parrain d’un projet pour des enfants malades du cancer.

Porté par l’association «Le Point Rose», ce projet a pour but de construire une maison médicalisée pouvant accueillir les enfants malades ainsi que leur famille pour passer des derniers jours «heureux». Mais aussi permettre aux proches de se reconstruire après la mort.

Un Zinedine Zidane ému aux larmes a été nommé ce matin parrain du projet "Domaine de Conclué", un lieu d'accompagnement dédié aux enfants malades en fin de vie et à leurs familles à Istres pic.twitter.com/xtrloMmHkH — La Provence (@laprovence) June 19, 2023

«Je suis fier de pouvoir être le parrain de votre projet. Vous pouvez être fier de pouvoir mettre quelque chose d’exceptionnel, comme vous le faites, en place pour toutes ces familles. Sincèrement, vous n’avez pas idée», a confié l’ancien n°10 des Bleus en pleurs en s’adressant au maire d’Istres François Bernardini et la présidente de l’association Nathalie Paoli.

Et il est déterminé à s’investir pleinement. «Vous avez choisi la bonne personne et je vais vous soutenir à fond. On a pu échanger et tout ce que vous avez dit, votre projet est plus qu’exceptionnel», a-t-il ajouté.

Zinédine Zidane a également eu une pensée pour son frère Farid, qui est décédé en 2019 des suites d’une longue maladie. «Perdre un enfant, c’est la chose la plus terrible qui existe, on est tous d’accord. Mes parents l’ont eu, et je sais que c’est dur», a-t-il déclaré. Alors que ce lieu sera créé sur l’ancien domaine agricole de Conclué à Istres, les travaux devraient commencer à la fin de l’année. La livraison est, quant à elle, prévue en 2025.