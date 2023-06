Golden Boy 2023 : voici la liste des 14 joueurs français nommés

La liste des 100 prétendants au trophée Golden Boy 2023 a été dévoilée, ce mardi 20 juin, par Tuttosport. Et parmi eux figurent 14 joueurs français dont Warren Zaïre-Emery et Rayan Cherki.

Qui succèdera à Gavi ? L’Espagnol avait remporté l’année dernière le Golden Boy, qui récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Créateur du trophée il y a 20 ans, le journal italien Tuttosport a dévoilé, ce mardi, la liste des 100 prétendants pour cette année. Et parmi les candidats figurent 14 joueurs français avec notamment les Parisiens El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery, les Lyonnais Saël Kumbedi et Rayan Cherki, le Montpelliérain Elye Wahi ou encore Mathys Tel, qui évolue au Bayern Munich.

Jamal Musiala et Jude Bellingham favoris

La France est d’ailleurs le pays le plus représenté devant le Danemark (10), l’Angleterre (8), l’Allemagne, la Belgique et l’Argentine (5), alors que la Premier League est le championnat qui compte le plus de joueurs (13), devant la Ligue 1 (10) et la Bundesliga (9). Et, comme pour le Ballon d’or, la concurrence s’annonce très relevée.

Encore nommé, Gavi est un candidat sérieux à sa propre succession avec Xavi Simons, Antonio Silva ou Alejandro Baldo. Mais les deux grands favoris sont Jude Bellingham, qui vient de s’engager avec le Real Madrid pour 103 millions d’euros, et Jamal Musiala. Qui sera l’heureux élu ? Réponse au mois d’octobre.

Les 14 Français nommés

Désiré Doué (Rennes)

Lesley Ugochukwu (Rennes)

Habib Diarra (Strasbourg)

Ismaël Doucouré (Strasbourg)

Saël Kumbedi (Lyon)

Rayan Cherki (Lyon)

El Chadaille Bitshiabu (PSG)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Isaak Touré (Marseille)

Elye Wahi (Montpellier)

Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad)

Lucas Gourna-Douath (Salzbourg)

Mathys Tel (Bayern Munich)

Andy Diouf (Bâle)