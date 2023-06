Kylian Mbappé : l’attaquant français peut-il remporter le Ballon d’or cette année ?

Auteur de 54 buts cette saison, club et équipe de France confondus, Kylian Mbappé a estimé qu’il était un candidat crédible pour remporter le Ballon d’or, qui sera remis le 30 octobre prochain.

Il est déjà l’objet de toutes les convoitises. Alors que le Ballon d’or sera remis le 30 octobre prochain, il fait de plus en plus parler, du côté des observateurs comme des joueurs. Et la concurrence promet d’être relevée pour succéder à Karim Benzema. Trois prétendants semblent se dégager pour remporter le précieux trophée avec Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine, Erling Haaland, grand artisan du triplé réalisé par Manchester City (Premier League, Coupe d’Angleterre, Ligue des champions), et Rodri, qui a lui aussi tenu un grand rôle dans le triplé des Citizens et a remporté la Ligue des nations avec l’Espagne.

«Je corresponds aux critères»

Si ces trois joueurs se détachent, Kylian Mbappé croit en ses chances de se mêler à la lutte. «Les nouveaux critères (pour décerner le Ballon d’or, ndlr), c’est quoi ? C’est un joueur qui a brûlé la rétine, quelqu’un qui a été impactant ? Je pense que je corresponds aux critères. Ce sont les gens qui votent, mais je suis toujours optimiste», a-t-il confié au micro de TF1 après avoir offert, avec un but sur penalty, la victoire aux Bleus contre la Grèce en éliminatoires de l’Euro 2024 (1-0).

Les critères d’attribution ont en effet été revus. Les «performances individuelles» et le «caractère décisif et impressionnant des prétendants» sont désormais privilégiés, devant «l’aspect collectif et les trophées remportés» et «la classe du joueur et son sens du fair-play». De quoi faire de l’attaquant du PSG un sérieux concurrent. Club et équipe de France confondus, Kylian Mbappé a inscrit pas moins de 54 buts sur l’ensemble de la saison. Avant le dernier match d’Erling Haaland, ce mardi, avec la Norvège face à Chypre, le natif de Bondy est le meilleur buteur de cet exercice à égalité avec l’attaquant de City.

Il a également ébloui le monde entier tout au long de la Coupe du monde au Qatar, dont il a terminé meilleur buteur (8 buts), avec notamment son fantastique triplé en finale contre l’Argentine. Il a aussi été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la 4e fois et a encore fini meilleur buteur du championnat de France. Autant d’atouts qui pourraient lui permettre de décrocher la récompense individuelle suprême.