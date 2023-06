«Beaucoup de choses se passent sur une année» : Kylian Mbappé ne ferme aucune porte sur son avenir

Kylian Mbappé, qui a refusé de lever la 3e année de son contrat en option au PSG, a une nouvelle fois abordé son avenir et n’a fermé aucune porte, ce dimanche 18 juin, dans Téléfoot.

L’avenir de Kylian Mbappé continue de faire beaucoup parler. En France comme en Espagne, où il est annoncé avec insistance au Real Madrid. Et l’attaquant du PSG, qui a refusé de lever la 3e année de son contrat en option, a encore abordé ce sujet très délicat depuis bientôt une semaine. Actuellement en équipe de France, le capitaine des Bleus a réaffirmé sa volonté et sa détermination de jouer à Paris la saison prochaine.

@SaberDesfa : "Kylian, est-ce que vous serez un joueur du PSG, la saison prochaine ?"





"J'ai déjà dit que je le resterai (...) Je me résous seulement à jouer au PSG l'année prochaine."





Les mots de Kylian Mbappé sur son avenir pic.twitter.com/4OrNVBy5tA — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 18, 2023

«J’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe», a-t-il une nouvelle fois insisté, ce dimanche, dans un reportage diffusé dans Téléfoot. Cela signifierait qu’il pourrait quitter le club de la capitale libre en fin de saison prochaine. Mais s’il a fait part, par courrier, à ses dirigeants de son choix de ne pas activer sa 3e année en option, il ne ferme aucune porte. Ni même à une éventuelle prolongation avec Paris.

A la question «Vous êtes-vous résolu à partir libre en 2024 ?», il a rétorqué : «je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain.» Tout peut donc arriver. Un départ comme une prolongation. Le nom du nouvel entraîneur et le mercato estival parisien pourraient s'avérer décisifs. Une chose est sûre, le futur de Kylian Mbappé n’a donc pas fini de faire parler.