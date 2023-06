Football : la blessure impressionnante d’Antoine Griezmann après le coup de pied reçu à la tête contre la Grèce

La femme d’Antoine Griezmann a posté une photo de la blessure de l’attaquant français, deux jours après avoir été sérieusement touché à la tête avec l’équipe de France contre la Grèce.

Des séquelles impressionnantes. Deux jours après avoir été sérieusement touché au niveau de la tête face à la Grèce (1-0), la femme d’Antoine Griezmann, Erika Choperena, a posté en soty Instagram une photo de l’étendue des blessures de son mari. Et le n°7 des Bleus est toujours très marqué, notamment un point de suture au niveau de l’oreille gauche. Mais ce n’est pas tout. Il a également de grosses marques très prononcées sur le haut du bras gauche, qui témoignent de la violence du choc subi sur la pelouse du Stade de France.

Au début de la seconde période du match contre la Grèce, comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024, Antoine Griezmann a été victime d’une intervention mal maitrisée de Konstantinos Mavropanos. Sur un centre de Théo Hernandez, le natif de Macon a tenté de contrôler le ballon, mais le défenseur grec a violemment heurté le visage de l’international tricolore avec ses crampons.

Antoine Griezmann s’est immédiatement retrouvé au sol dans la surface de réparation avec le visage en sang. Si l’arbitre espagnol Antonio Mahoz a sifflé pénalty, transformé par Kylian Mbappé, Konstantinos Mavropanos n’a écopé que d’un avertissement et a miraculeusement échappé au carton rouge, avant d’être finalement expulsé quelques minutes plus tard pour une faute sur Randal Kolo Muani. Après avoir été soigné, le champion du monde 2018 a pu reprendre la rencontre avec un gros bandage tout autour de la tête. Et avec le sourire malgré tout.