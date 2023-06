Victor Wembanyama : l’incroyable salaire que devrait toucher le Français en NBA

Victor Wembanyama, le prodige du basket français qui devrait être drafté en n°1 dans la nuit de jeudi 22 à vendredi 23 juin en NBA, touchera un joli salaire en rejoignant les Etats-Unis.

Victor Wembanyama va prendre la direction de la NBA dans quelques semaines. Annoncé comme premier choix à la draft dans la nuit de ce jeudi à vendredi, le Français devrait, sauf gigantesque surprise, être recruté par les Spurs de San Antonio. Et avec un très joli salaire à la clé.

Selon différentes sources spécialisées comme Spotrac et basketball.realgm, le salaire de base pour la première année dépassera les 10,132 millions de dollars (soit plus de 9,22 millions d'euros) pour la première année. Cela peut fluctuer légèrement car ce salaire est indexé sur le salary cap (la masse salariale globale autorisée par équipe) mais le top pick est logiquement le mieux payé des débutants. Et c'est sans compter les contrats publicitaires qui vont sans aucun doute venir s'ajouter.

Per @KeithSmithNBA and assuming a $134M league cap, Victor Wembanyama should sign a 4 year, $54.3M contract with the #Spurs this summer, including salaries of:





23-24: $11.9M (GTD)



24-25: $12.5M (GTD)



25-26: $13.1M (team opt.)



26-27: $16.6M (team opt.)https://t.co/SSB9ddaIwa

— Spotrac (@spotrac) May 17, 2023