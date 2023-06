MMA : un combattant victime d’un arrêt cardiaque en plein entraînement

Cris Lencioni, combattant MMA, a été victime d’un arrêt cardiaque pendant son entraînement. Il est actuellement en soins intensifs.

Un nouveau drame dans le monde des octogones. Le combattant américain de MMA Cris Lencioni est en soins intensifs après avoir subi un arrêt cardiaque lors d'un entraînement il y a quelques semaines.

La scène s’est déroulée le 8 juin dernier mais n’a été officialisée il y a seulement quelques jours par la femme de Cris Lencioni. «Les athlètes du gymnase étaient formidables et ont immédiatement appelé le 911 (pompiers) et ont fait de leur mieux pour répondre à ses besoins jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, a écrit Marca Lencioni. Il a été soigné par d'excellents médecins, avec moi et une grande partie de sa famille à ses côtés. Nous espérons tous les progrès que nous savons qu'il continuera à faire.»

Agé de 28 ans, Cris Lencioni (11 victoires, 3 défaites) devait affronter James Gallagher le 11 août au Bellator 298. Il a combattu pour la dernière fois en avril, battant Blake Smith, sa quatrième victoire consécutive.

«Nous sommes conscients de l'état de santé actuel de Cris Lencioni et surveillons la situation de près, a déclaré le Bellator dans un communiqué. Nous vous demandons de vous joindre à nous pour envoyer des pensées et des prières à Cris et à sa famille alors qu'il navigue dans son processus de rétablissement.»

Une cagnotte a été ouverte par les proches de Cris Lencioni pour l’aider dans le paiement des soins sur GoFundMe.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène podcast