Cyclisme : chaleur, vomissements… Pourquoi Julian Alaphilippe a-t-il abandonné lors des Championnats de France ?

Présenté comme le grand favori des Championnats de France de cyclisme 2023, dimanche, à Cassel (Nord), Julian Alaphilippe a été contraint à l’abandon après 129 kilomètres de course.

Ce n’est pas cette année que Julian Alaphilippe revêtira le maillot bleu-blanc-rouge de champion de France. Le double champion du monde (2020, 2021) était le grand favori des Championnats de France de cyclisme, dimanche, à Cassel (Nord), avec un parcours qui semblait taillé pour lui. Mais ses ambitions de sacre se sont évaporées dans le ciel nordiste.

Présenté comme l’homme à battre, il n’a pas résisté à la stratégie très agressive mise en place par la Groupama-FDJ. Le coureur de la Soudal Quick-Step s’est rapidement retrouvé dans l’incapacité de suivre le rythme imprimé en tête de la course. La faute notamment à la chaleur. Julian Alaphilippe a été victime d’un coup de chaud fatal dès le début de la journée. Mal en point sur son vélo, il n’a jamais été en mesure de se remettre dans la course et de retrouver ses esprits.

L’Auvergnat a même été pris de vomissements à trois reprises. Et après 129 kilomètres d’une course terriblement éprouvante pour lui, il a préféré mettre pied à terre et abandonner. C’est finalement devant la télévision qu’il a assisté à la fin de ces Championnats de France et au sacre de Valentin Madouas. Il a ensuite pris la direction de la Belgique pour se ressourcer en famille avant de s’envoler, ce mardi, pour Bilbao, où sera donné, samedi, le départ du Tour de France (1er-23 juillet).

Sur la Grande Boucle, Julian Alaphilippe aura forcément à cœur de se rattraper, notamment dès la 1ère étape qui semble parfaitement lui correspondre. Et à défaut de la tunique tricolore, il pourrait enfiler le maillot jaune. Ce qui serait un très beau lot de consolation.