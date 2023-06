Tour de France 2023 : quels sont les 5 Français à surveiller ?

La 110ᵉ édition du Tour de France s'élance, ce samedi 1ᵉr juillet, à Bilbao (Espagne). Et comme chaque année, les Français seront particulièrement scrutés. Voici les cinq tricolores qu'il faudra garder à l'œil.

Thibaut Pinot

Comment ne pas commencer par Thibaut Pinot ? À 33 ans, le natif de Lure (Haute-Saône) a annoncé que cette édition 2023 serait sa dernière, tirant sa révérence en fin de saison. C'est sur la Grande Boucle que le Franc-Comtois s'est révélé au grand public, en remportant la 8ᵉ étape du Tour 2012. Il a ensuite entretenu une relation tout aussi passionnelle que cruelle avec ces routes.

Vainqueur de trois étapes, dont l'Alpe d'Huez (2015) et le Tourmalet (2019), et auteur d'un podium (3ᵉ) sur les Champs-Élysées en 2014, c'est sur ces mêmes routes qu'il a connu les plus grosses désillusions de sa carrière. On garde en mémoire cet abandon en 2019, alors qu'il jouait le maillot jaune, et sa chute dès la 1e étape à Nice en 2020, qui a ruiné ses espoirs d'entrée.

Pour son jubilé sur le Tour, Thibaut Pinot compte bien s'offrir une dernière victoire pleine de panache, à lui et à son équipe de toujours, la Groupama-FDJ.

David Gaudu

Quatrième du Tour de France l'année dernière, David Gaudu aura à cœur de confirmer. Successeur désigné de Thibaut Pinot au sein de l'équipe Groupama-FDJ, le grimpeur a déjà montré l'étendu de son talent lors de courses à étapes. Il cumule des podiums au général sur le Tour de Romandie (3ᵉ 2019), le Critérium du Dauphiné (3ᵉ en 2022), ou encore plus récemment sur Paris-Nice (2ᵉ en 2023).

À 26 ans, il a également obtenu deux victoires d'étapes sur un Grand Tour, c'était sur la Vuelta en 2020 pour sa seule et unique participation. Il prendra déjà le départ de son 6e Tour de France, avec un objectif : lutter pour le podium final.

Julian Alaphilippe

Malgré des résultats en dents de scie, et des derniers mois perturbés par plusieurs chutes importantes, Julian Alaphilippe reste une menace permanente une fois sur son vélo.

Il l'a déjà prouvé sur les routes de la Grande Boule avec six victoires d'étapes et 18 jours passés avec le maillot jaune sur les épaules. Des chiffres qu'il souhaite gonfler, et ce, dès la 1ère étape. Longue de 182 km, celle-ci serpentera dans le Pays basque espagnole, et sera jonchée de côtes courtes et raides, comme la côte de Pike (2 km à 10 %) située à 10 km de l'arrivée, que le puncheur affectionne particulièrement.

Romain Bardet

A 32 ans, Romain Bardet s'apprête à disputer son 10ᵉ Tour de France. Deux fois sur le podium à Paris (2ᵉ en 2016 et 3ᵉ en 2017), et triple vainqueur d'étapes, il est l'un des tricolores les plus réguliers sur la Grande Boucle ces dernières années.

Après des saisons plus délicates, l'Auvergnat rêve à nouveau des sommets. Sixième du dernier Tour et vainqueur du général du Tour des Alpes l'an passé, il n'attend qu'une chose : lever à nouveau les bras en France. Et les opportunités ne vont pas manquer, avec pas moins de huit étapes de montagne, et plusieurs étapes accidentées au programme qui pourraient lui profiter.

Christophe laporte

C'est peut-être le Français le plus en forme du moment. À 30 ans, et au sein de l'hyper compétitive équipe Jumbo-Visma, Christophe Laporte ne cesse d'impressionner. En début de saison, il a réalisé le doublé Gand-Wevelgem/À travers les Flandres, une première depuis 1968.

Au début du mois de juin, il a remporté la 1ère et la 3ᵉ étape du Critérium du Dauphiné. Même s'il sera principalement cantonné à un rôle d'équipier pour son leader Jonas Vingegaard, qui visera un deuxième sacre consécutif, le Français pourrait bénéficier de quelques libertés en cas d'arrivée au sprint.

Egalement à suivre

Outre ces noms, les Français seront nombreux à espérer décrocher une victoire d'étape. En tête de file, on retrouvera le fraîchement sacré champion de France, Valentin Madouas. Le Breton arborera le maillot tricolore pour la première fois sur les routes de la Grande Boucle.

On surveillera également Guillaume Martin, Aurélien Paret-Peintre, Quentin Pacher, Benoît Cosnefroy, Lilian Calmejane ou encore Tony Gallopin.