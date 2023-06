Formule 1 : après le football, Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont investi plusieurs millions d’euros dans Alpine

Un groupe d’investisseurs américains, qui compte les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney, a investi près de 200 millions d’euros dans l’écurie de Formule 1 Alpine.

Ryan Reynolds et Rob McElhenney continuent d’investir dans le sport. Déjà propriétaires de l’équipe de football de Wrexham, qui vient de monter en 4e division anglaise, les deux acteurs américains font partie d'un groupe d’investisseurs basé aux Etats-Unis qui a injecté 200 millions d’euros dans Alpine Racing.

Read the full story https://t.co/6x9mGfqJFE — Formula 1 (@F1) June 26, 2023

«Le groupe d’investissements formé par Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments, a acquis 24 % des parts de l'écurie, élevant sa valeur à plus de 900 millions d'euros», est-il écrit dans un communiqué publié sur le site de la F1. Cette opération va notamment permettre à l’écurie française de se développer davantage.

«Cette association est une étape importante pour améliorer nos performances à tous les niveaux», a déclaré le PDG d’Alpine Laurent Rossi. «Ce partenariat va accélérer le développement d'Alpine en diversifiant les sources de revenus et en augmentant la valeur de la marque», a réagi, de son côté, Luca de Meo, CEO du groupe Renault. L'objectif est de «devenir un prétendant au titre» de champion du monde et de redevenir un acteur majeur de la catégorie reine du sport automobile après les titres constructeurs conquis en 1995, sous le nom de Benetton, et 2005 et 2006, sous le nom de Renault Works Team.

Quatrième du classement des constructeurs la saison dernière, Alpine occupe actuellement la 5e place avec 44 points derrière Red Bull (321 points), Mercedes (167 points), Aston Martin (154 points) et Ferrari (122 points) après les huit premières courses de la saison.