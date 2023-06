JO 2024 : pourquoi l'alcool sera-t-il interdit dans les stades ?

Les spectateurs ne pourront pas boire d’alcool sur l’ensemble des sites des JO 2024 à Paris, en raison du respect de la loi Evin imposé par les organisateurs, selon Le Parisien.

La fête se fera sans alcool. Le comité d’organisation des Jeux Olympiques 2024 a fait le choix de se passer de boissons alcoolisées dans son offre de restauration destinée au grand public, selon les informations du Parisien. Cette décision concerne l’ensemble des sites de la compétition. Et elle a été dictée par la Loi Evin. Entrée en vigueur en 1992, elle interdit la publicité et la vente d’alcool dans certains lieux, et notamment dans les enceintes sportives.

Mais tous les spectateurs ne seront pas privés d’alcool. Les «VIP» ne sont pas concernés par cette mesure. Plusieurs packages s’offrent à eux, leur permettant de profiter de certains avantages avec des accès à des salons d’hospitalités et des prestations haut de gamme. Et les tarifs varient en fonction du sport et de la prestations choisis, avec des prix pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros.

Pour rappel, de la bière était disponible aux JO de Londres (Angleterre) en 2012 et de Rio (Brésil) en 2016, alors que la consommation d’alcool avait été interdite par les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo (Japon), il y a trois ans, en raison du contexte sanitaire et la pandémie de Covid-19.