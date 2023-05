JO 2024 : quels étaient les prix des billets lors des précédentes éditions ?

Les prix des billets pour les Jeux Olympiques de 2024 suscitent l’indignation en raison de leurs caractères onéreux. Quelles sont les différences de tarifs entre l'édition qui se tiendra à Paris, et les précédentes de Tokyo, Rio ou Londres ?

Les prix des billets pour les JO de Paris ne sont «pas plus chers que les JO de Londres», avait déclaré Tony Estanguet, président du Comité officiel des Jeux Olympiques, face aux retours négatifs de nombreux clients déçus.

Les tarifs pratiqués pour les Jeux Olympiques de l’été 2024 sont finalement peu éloignés de ceux des éditions précédentes à Tokyo (Japon) ou encore Londres (Royaume-Uni).

À titre d’exemple, le prix minimal d’un billet à Paris sera de 24 euros, alors qu’il était de 23 euros à Londres et de 19 euros à Tokyo. Seuls les prix de Rio (Brésil) étaient un peu en dessous de la moyenne (13 euros).

Jusqu'à 25.000 euros pour la cérémonie d'ouverture

Du côté des places les plus chères, qui s’élèvent à 950 euros pour les JO de 2024, les tarifs étaient de 995 euros à Tokyo, de 829 euros à Londres et de 397 euros à Rio. Les places pour la phase qualificative des épreuves de gymnastique culminent à 260 euros pour les JO de Paris, tandis qu’ils s’élevaient à 255 euros à Tokyo, 170 euros à Londres et 117 euros à Rio.

La cérémonie d’ouverture suscite aussi l’indignation. Si sa simple accessibilité sera totalement gratuite, l’évènement étant visible depuis les quais de Seine, les places payantes s’élèveront jusqu’à 25.000 euros, prix fixé pour observer la cérémonie depuis un bateau de croisière.

Ces écarts de prix sont dus aux niveaux de vie respectifs de chacun des pays qui accueillaient la compétition sportive. Selon des chiffres de la Banque mondiale, les salaires moyens des quatre derniers organisateurs des JO en 2020 s’élevaient à environ 34.200 euros au Royaume-Uni, à 29.000 euros en France, à 29.400 euros au Japon, et à 5.460 au Brésil.