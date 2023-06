Tour de France 2023 : les 5 bonnes raisons de regarder la Grande Boucle cette année

L’édition 2023 du Tour de France se déroule du samedi 1er au dimanche 23 juillet et promet d’être incroyable. Voici cinq raisons pour ne pas le manquer.

C’est l’événement annuel de l’été, le Tour de France est de retour pour une 110e édition (1er-23 juillet). Pour les spécialistes, et surtout les novices, voici cinq bonnes choses qui vous feront apprécier la Grande Boucle cette année.

Un départ spectaculaire

Le coup d’envoi de cette 110e édition du Tour de France se fera en Espagne, du côté de Bilbao aux abords du Musée Guggenheim et du stade San Mamès. Le peloton devra être prêt d’entrée de jeu puisque les deux premières étapes dans le Pays basque promettent du mouvement et du spectacle. Au menu de la première étape de 185 km, une course de côtes redoutable et offensive avec 3.300 mètres de dénivelé. Le lendemain, le peloton reliera Vitoria-Gasteiz à San Sebastian pour l’étape la plus longue (209 km).

Les Français qui vont briller

Cette 110e édition du Tour de France devrait voir les Français à leur avantage. Il y en aura cinq à suivre qui devraient réaliser de belles performances. Comme Thibaut Pinot dont ce sera la dernière Grande Boucle. A 33 ans, le natif de Lure, en Haute-Saône, compte bien s’offrir une dernière victoire de prestige. Quatrième du Tour de France l'année dernière, David Gaudu, successeur annoncé de Pinot, aura à cœur de confirmer. Julian Alaphilippe, qui reste sur des mois perturbés par des chutes, sera toujours un homme à suivre. Avec six victoires d’étapes et dix-huit jours en jaune, le puncheur sera aux avant-postes à coups sûrs. A 32 ans, Romain Bardet va disputer son 10e Tour. Et avec un parcours montagneux comme il les aime, l’Auvergnat pourrait retrouver les sommets. Enfin, Christophe Laporte est le Français le plus en forme. Le trentenaire est dans l’équipe Jumbo-Visma et pourrait décrocher quelques succès.

La traversée des 5 massifs de l’Hexagone

Lors de cette édition 2023 du Tour de France, le peloton passera par les cinq massifs de l’Hexagone (Pyrénées, volcans d'Auvergne, montagnes du Jura, Alpes et massif des Vosges). Autant dire qu’il faudra être solide pour terminer cette Grande Boucle. Avec un total de 30 cols, côtes ou arrivées en altitude classés en deuxième, première ou hors catégorie, c'est un record avec sept de plus qu'en 2022.

Un 14-juillet de folie

Comme chaque édition, le 14-Juillet réservera une étape dantesque avec le Grand Colombier comme terrain de jeu impressionnant avec ses 1.501 mètres de montée et 17,4 km à 7,1%. Il y aura du spectacle à ce moment et les Français voudront se mettre en valeur.

La dernière de Mark Cavendish qui vise un record historique

Ce sera l’un des moments que tout le monde voudra voir : une victoire de Mark Cavendish pour devenir le seul recordman de victoires d'étapes sur le Tour de France. Avec 34 succès sur la Grande Boucle, le Britannique d’Astana, qui disputera son dernier Tour de France, partage actuellement ce record avec Eddy Merckx.