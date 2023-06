Tour de France 2023 : quel est le protocole sanitaire contre le Covid-19 ?

Un protocole sanitaire a été mis en place sur le Tour de France 2023, qui s’élancera, ce samedi 1er juillet, de Bilbao (Espagne), pour prévenir d’une éventuelle propagation du Covid-19.

La menace est toujours présente. Plus de trois ans après le début de la pandémie, le Covid-19 continue de sévir, notamment en Europe avec près d’un millier de morts chaque semaine. «Même s'il ne s'agit plus d'une urgence de santé publique mondiale, le Covid-19 n’a pas disparu», a d’ailleurs rappelé, ce mardi, le bureau européen de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Face à cette situation, et alors que de nombreux sports ont fait tomber une grande partie des barrières, les organisateurs du Tour de France 2023 ont mis en place un protocole sanitaire pour éviter une éventuelle propagation du virus au sein du peloton.

Pas de selfies ni d'autographes pour les coureurs

Comme lors des trois précédentes éditions, toutes les personnes présentes sur la Grande Boucle, des journalistes aux personnes invitées en passant par le personnel, devront porter un masque au contact des coureurs. Ces derniers ont également été invités à éviter les selfies et les autographes. «En revanche, ils ne porteront pas de masque sur le podium. On ne veut pas non plus un contraste total entre la vie courante et nous», a indiqué, à l’AFP, Christian Prudhomme. Et pour la 4e année consécutive, le directeur du Tour ne serrera même pas la main des coureurs.

Les règlements de l’UCI n’imposent pas ces mesures sanitaires. Ni aux équipes de tester leurs coureurs, ni même de les exclure de la course en cas de contrôle positif au Covid-19, comme au plus fort de l’épidémie. Mais les organisateurs préfèrent se prémunir et éviter le même scénario que sur le dernier Tour d’Italie avec l’abandon de Remco Evenepoel, à cause d'un test positif, qui avait complétement chamboulé la course.

D’autant qu’en cas de test positif, le principe partagé par la majorité des équipes est de retirer le coureur. Mais le protocole a été mis en place pour éviter d’en arriver là et surtout de mettre à mal le spectacle ainsi que le suspense de la course.